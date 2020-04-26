تعرف على عدد ركاب مترو الأنفاق والسكة الحديد أمس

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها، اليوم الأحد، عن عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس السبت، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول 360632، والخط الثاني 209580، والخط الثالث 31062، وإجمالي عدد الركاب في خطوطه الثلاثة 601274. فيما بلغ عدد ركاب السكة الحديد أمس ٢٣٩٨٨.





وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.







