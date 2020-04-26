تعليق ناري من محمد فضل على علاقته مع الأهلي بعد أحداث السوبر المصري ..فيديو

كشف محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، عن استيائه من تصريحات مسئولي النادي الأهلي بعد مباراة السوبر المصري.









وقال محمد فضل، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم"، إن هناك بعض الأشخاص داخل الأهلي بعد مباراة السوبر يريدون تشويه صورتي بأي طريقة.









وتابع محمد فضل، أن بيان النادي الأهلي وقتها الذي أصدره بشأن واقعة السوبر المصري كأنه ضدي بعدما طالبنا أبو ظبي بإرسال الفيديوهات الخاصة بأحداث الشغب بعد المباراة.









وواصل محمد فضل، أن الأهلي تسرع في إصدار البيان مع العلم أننا أخبرنا الجميع بأن أى شخص يريد الاطلاع على أحداث المباراة يأتي ويشاهدها وكانت الفيديوهات بحوزتنا.









وأكمل محمد فضل أن بعد الأهلي ما أصدر البيان، فوجئنا بأن محمد مرجان وجمال جبر وحنان الزيني وممثل من الشئون القانونية، اطلعوا على السي دي الخاص بأحداث المباراة.









واختتم محمد فضل، حديثه، قائلا "لم أغضب بعد تخفيف العقوبة على اللاعبين كما تردد البعض".



