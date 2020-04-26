صربيا تؤكد 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في صربيا، اليوم الأحد، عن أن عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا المؤكدة في صربيا ارتفع بنسبة 263 إلى 8042 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفع عدد القتلى إلى 156.





وذكرت الوزارة أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم الكشف عن 263 مصابا آخرين، حيث بلغ عدد المرضى 8042 مريضا، ويوجد ما مجموعه 3044 شخصا في المستشفيات، من بينهم 85 مريضا على اجهزة التنفس الاصطناعي".





وتوفي خمسة أشخاص آخرين بفيروس كوفيد 19 في الفترة المعينة، ما يرفع عدد القتلى إلى 156.





وإجمالًا، تعافى 1182 مريضًا بالفيروس المستجد، وبلغ معدل الوفيات 1.94 في المائة.





وخلال عطلة مايو ، من المقرر أن تفرض صربيا حظر تجوال من الساعة السادسة مساءً حتى 5 صباح اليوم التالي