AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يسجل 57 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:06 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. 

وفي وقت سابق، توقع وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي احتواء فيروس كورونا بشكل كامل في البلاد خلال فصل الصيف، وقال إن خلية الأزمة الحكومية لمكافحة كورونا -التي يرأسها- تراقب الواقع الصحي في البلاد، وفي حال حدث تغيير في عدد الإصابات ستضطر إلى تشديد إجراءات الوقاية مجددا.
 
وكان حظر التجول الشامل مفروضا على البلاد منذ 17 مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس، بينها تعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية، ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها، وحظر دخول الوافدين الأجانب.

وأضاف وزير الصحة العراقي أن اللجنة اتخذت إجراءات جيدة أثبتت نجاحها، مؤكدا أن الإصابات بكورونا في البلاد قليلة مقارنة بباقي دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من عائلة واحدة قدموا من إيران.. 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالعراق

الكويت تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا.. مصر تكتشف حالة ايجابية جديدة بالفيروس.. واشنطن تعلن عن وفاة ثانية.. وانخفاض حاد في عدد الإصابات بالصين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

وزير الصحة العراقي: معدل الإصابة بكورونا لا يتجاوز 15 حالة يوميًا

العراق يعلن عن حصيلة وفيات جديدة بفيروس كورونا

وباء كورونا يجبر الدول العربية على مواجهته.. حظر تجوال وإغلاق تجاري واسع

تونس تسجل 51 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

انتو مهزئين زى ريهام .. أيتن عامر توجه رسالة إلى الفتيات من وحي "فرصة تانية"

ممدوح عباس وأحمد بلال أبرز ضحايا قذائف عمرو زكى الـ 20

شاهد .. السوق الأسود للخفافيش بإندونيسيا مشهد مرعب

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ 80 حالة

مايو كلمة السر.. هاني الناظر: فيروس كورونا يقترب من مغادرة مصر.. فيديو

ارتفاع كبير.. روسيا تسجل6361 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق .. طريقة تحضير الكركديه البارد بخطوات سهلة

دراسة توضح مدة تواجد فيروس كورونا فى جسم المصاب بعد الشفاء منه

على البحر.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بفستان جينز.. شاهد