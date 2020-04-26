العراق يسجل 57 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة





أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.





وفي وقت سابق، توقع وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي احتواء فيروس كورونا بشكل كامل في البلاد خلال فصل الصيف، وقال إن خلية الأزمة الحكومية لمكافحة كورونا -التي يرأسها- تراقب الواقع الصحي في البلاد، وفي حال حدث تغيير في عدد الإصابات ستضطر إلى تشديد إجراءات الوقاية مجددا.

وكان حظر التجول الشامل مفروضا على البلاد منذ 17 مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس، بينها تعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية، ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها، وحظر دخول الوافدين الأجانب.



