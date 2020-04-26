أنا أهلاوي والجنايني زملكاوي.. محمد فضل يكشف تدخل أبو ريدة فى اتحاد الكرة.. فيديو

قال محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه تعلم كثيرا من عمرو الجنايني نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الأخير.





وأضاف فضل عبر قناة اون تايم ، قائلا: أ نا أهلاوي اوي وعمرو الجنايني زملكاوي أوي ، ولكن لن نتدخل انتمائتنا فى العمل .





وسؤاله هل ابو ريده يعطيك تعليمات ، قال ، هذا كلام عار تماما ، وأنه يدين بالفضل للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه وضعه على طريق العمل العام .





يذكر أن اتحاد الكرة قرر تقليص عدد أعضاء المجلس المقبل إلى ٩ بدلا من ١١ مثل السابق.

