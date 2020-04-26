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رياضة

أنا أهلاوي والجنايني زملكاوي.. محمد فضل يكشف تدخل أبو ريدة فى اتحاد الكرة.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:12 م
محمد فضل وعمرو الجنايني
محمد فضل وعمرو الجنايني
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حسن العمدة
قال محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه تعلم كثيرا من عمرو الجنايني نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الأخير.

وأضاف فضل عبر قناة اون تايم ، قائلا: أنا أهلاوي اوي وعمرو الجنايني زملكاوي أوي ، ولكن لن نتدخل انتمائتنا فى العمل .

وسؤاله هل ابو ريده يعطيك تعليمات ، قال ، هذا كلام عار تماما ، وأنه يدين بالفضل للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه وضعه على طريق العمل العام .

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تقليص عدد أعضاء المجلس المقبل إلى ٩ بدلا من ١١ مثل السابق.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر، منذ الشهر الماضي، وحتى نهاية أبريل الجاري، مع توقعات بزيادة المدة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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