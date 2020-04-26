عصام رمضان يكتب: رمضان إما طريق للنجاة أو نفق للموت

قد لا يعرف الكثيرون ان معظم الابحاث الطبية أكدت بما لا يدع مجالًا للشك ان الصيام له العديد من الفوائد.. ومن أهم الفوائد التي يحتاجها البشر في هذا التوقيت في ظل هذا الفيروس اللعين يتلخص في كون الصيام يقوي جهاز المناعة في مواجهة الفيروسات وهو ما يجعل من شهر رمضان الكريم بمثابة طوق نجاه ووسيله علاجيه فعاله ولكن بشرط ان يتغير السلوك اليومي باتفاق مجتمعي للمسئوليه وأن يؤمن المجتمع ان الحظر و اتخاذ كافه الوسائل الدفاعيه طريق للسلامه والخروج الآمن .





وعلينا أن نضع في حساباتنا كون هذا الشهر الكريم نفقا الى الخلاص هو في ذات الوقت اذا تعاملنا بذات النمط السلوكي ووضعنا خلف ظهورنا الجديه والحظر مع الشهر ومشينا على خطى التقاليد السابقه من زيارات عائليه وتجمعات على موائد الافطار سيتحول الى ازمة خطيره قد تؤدي الى كوارث وسيكون اسرع طريق الى الموت.









وفي الحقيقه المتأمل الى السلوك اليومي للمواطنين خلال المرحله السابقه يوقن أنه للأسف الشديد رغم التحذيرات المتتاليه والنداءات المستمره ليل نهار الا ان السلوك مازال سلبيا ويوحي بكارثه ..(و لكي نكون منصفين ان هذا الحكم لا يعمم على بعض المجتمعات التي يطلق عليها النخبه لمدى الوعي والثقافه المجتمعيه لها ولكن للاسف يناقضها على الجانب الآخر سلوك المجتمعات التي يطلق عليها مجتمع العشوائيات وهي مجتمعات مازالت تنظر إلي الموضوع برمته بنظره ساخره فهي تتعامل مع كل المخاطر المحيطة بمبدأ اللامبالاه او الوعي الواجب او حتى الحد الادنى من الاحتراز وتوخي الحذر والحيطه.









وإذا أضفنا الى ذلك عادات هذه المجتمعات في رمضان فنحن بلاشك امام وضع كارثي بكل المقاييس وهو ما يدعو بإلحاح الى ضرورة تفاعل المجتمع المدني بل ويلزم نواب الشعب بالقيام بدور فعال سواء بالتوعية أو القيام بجولات ميدانية في هذه المجتمعات للتعامل فورا مع هذه الشريحة بهدف التوجيه والارشاد وهو دور هام يقع على عاتقهم في هذه المرحلة الحساسة.