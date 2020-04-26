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ديني

لأول مرة هذا العام.. إذاعة القرآن الكريم في المساجد قبل المغرب ..فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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منار نور - كيرلس صلاح

رصدت عدسة صدى البلد إذاعة القرآن الكريم قبل أذان المغرب بضع دقائق لاول مرة بعد اغلاق المساجد  ومنع قراءة القران . 

وأكدت وزارة الأوقاف أن الهدف من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم ، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد ، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة. 

كما أكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنها تعي أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين ، وأنها تراعي المصالح المعتبرة في كل قراراتها وتوقيت هذه القرارات، أنها لم تصدر أي قرار على الإطلاق بمنع قراءة القرآن الكريم ، فدورها هو خدمة القرآن الكريم  ، ورمضان هو شهر القرآن ، وقد أنشأت الوزارة خلال العامين الماضيين  ( 1170) مدرسة  لتحفيظ القرآن الكريم  ، وافتتحت ( 69) مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم . 

وفيما يتصل بتعليق الجمع والجماعات فإنها طبقت ما أجمعت على تطبيقه كل الدول العربية والإسلامية حفاظا على النفس البشرية، وعندما عملت على ترشيد استخدام مكبرات الصوت بالمساجد كان ذلك استجابة لمطالبات مجتمعية ، مع إدراكها أن إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك . 
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