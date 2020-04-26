من السنة النبوية.. أمين الفتوى يوضح فوائد السحور

ما هي مستحبات الصوم .. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار، أن السحور من مستحبات الصوم ، وهو تناول طعام في الليل بنية السحور يُتقوى به على الصوم، مستشهدًا بقول النبي: تسحروا فإن في السحور بركة.





وأضاف ممدوح، أن تعجيل الفطر بمجرد دخول وقت المغرب وإمساك اللسان عن الفضول من مستحبات الصيام ، مشيرا إلى أن الفضول هو أي شيء لا يقرب الفرد من الله من كلام لا طائل من ورائه، والانشغال بالأشياء التي تتنافى مع حقيقة الصيام.





ونوه بأن الإفطار على تمر أو ماء، كما ورد بالسنة النبوية، والدعاء عند الفطر من المستحبات، قائلًا إن الصائم له دعوتان مستجابتان؛ دعوة عند فطره ودعوة أثناء صومه.

حكم الصيام بدون صلاة .. قال عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصيام بدون صلاة صحيح؛ فلا يحاسب عليه يوم القيامة، ولا يقال له: "قد أفطرت شهر رمضان عامدًا بدون عذر"؛ فإنه سيقول: "صمت يا رب".









وأضاف "جمعة"، في بيانه حول حكم الصيام بدون صلاة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن صيام الشخص صحيح وإن كان لا يصلي ويكذب ويرتشي إلى غير ذلك من المعاصي.









ونوه عضو هيئة كبار العلماء إلى أن الذي لا يصلي يرتكب جريمة كبرى وبلية عظمى سيحاسب عليها وتؤثر على قبول أعماله؛ فكل عمل ابن آدم له وجهان، أحدهما: تسقط به الفريضة، والآخر: يثاب عليها ويعطى الأجر، لافتًا: "يوجد أناس ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش".









وأوضح المفتي السابق أن مسألة الصحة أمر والقبول والأجر والثواب أمر آخر، فمن سرق زجاجة ماء يتوضأ بها على سبيل المثال؛ وضوؤه صحيح ومن ثم صلاته وإن كان مطالبًا برد ما سرقه مع الاستغفار؛ فإذا لم يفعل فهو ظالم وسيحاسب على ذلك يوم القيامة، في نفس الوقت سقطت عنه الفريضة؛ فلا يعيدها.







