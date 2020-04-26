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سم الحية أو رقيطة.. خبيرة بيئية تكشف عن نبات فسلطيني يستطيع علاج مصابي كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ناشدت الدكتورة منال متولي خبيره في مجال الطاقه والبيئة وعضو مجلس إدارة الحد من المخاطر البيئة والصحة بجامعة القاهرة، مراكز الأبحاث ووزاره الصحه بعمل أبحاث علي ورق يضاف الى اكله شعبية عربية وليست مصرية  هذا النبات يحتوي علي أسرار كثيرة للشفاء ويمكن ان تكون سببا في  علاج فيروس كورونا وهي نبتة اللوف او رقيطة 

واشارت الدكتورة منال الي ان هذه النبته  من التراث الفلسطيني طعمها لاذع ومر وتعد من النبات الموسمية التي تنتشر في الأراضي الجبلية والسهول والأراضي الصحراوية ، ويتم جمعها في أواخر فصل الشتاء وبداية الربيع ،من شهر ١٢ الي شهر ٤ و هي المدة التي ظهر فيها فيروس كورونا والغريبه ان اوراقها خضراء علي شكل خفاش  و تعرف في بعض البلدان العربية مثل سوريا بسم الحية نظرا لسميتها و تعالج علي لدغه التعبان وتشفي  الإنسان ، و هي منتشره بكثرة في فلسطين

و يستخدم اللوف في الطهي والسلطات والمقبلات 
 ويعد من النباتات السامة بجميع أجزائها  إذا ما تم تناوله نيئا غير مطبوخ ، وتم  ذكر هذا النبات في العديد من كتب العلماء المسلمين الأوائل مثل داوود الأنطاكي ،وابن سينا ، و قد اثبتوا قدرته على  الشفاءهمن مرض  السرطان .


ويحتوي اللوف على عصارة خضراء غنية بالكلورفيل ، والأملاح المعدنية والأنزيمات الضرورية ، والدهون ، والأحماض الأمينية التي تجعله علاج جيد لمرض السرطان دون الآثار الجانبية الناتجة عن العلاج الكيماوي ، حيث أثبتت الدراسات أثره القوي في ايقاف نمو الخلايا السرطانية المركزة في عصارة اللوف الأنسوسيانين .

طريقة عمل نبات اللوف: 

ارتدي قفاز وانزع عروقه تماما لانها تحتوي علي سميات قاتله و اغسله بالماء والصابون و اتركه ينشف او يغلي في الماء ويصفي جيدا  ويعصر للتخلص من السموم

 ثم يوضع علي بصل مقطع واضع عليه زيت حتي يقلي ويحمر ، إذ يتم اضافة 5 كيلوجرام من اللوف في لترين من زيت الزيتون ثم يترك علي النار بدون غطاء حتي لا يسود ثم يوضع عليه ليمون و يؤكل بالعيش او الرز

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