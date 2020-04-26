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الأعلى للإعلام يتصدى للإعلانات المثيرة للجدل.. برنامج رامز مجنون رسمي تحت الفحص

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قطونيل تخاطب المجلس بقرار وقف إعلانها بداية من الغد 

استمرار رصد حلقات برنامج " رامز مجنون رسمي"

متابعات يومية للبرامج والمسلسلات التي تذاع في رمضان 

حجب المادة الإعلامية أو 500 ألف جنيه غرامة للمخالفين 
 

بالرغم من مبادرة شركة قطونيل بقرار وقف الإعلان المثير للجدل، إلا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيبحث مواجهة هذه الإعلانات التي تبث عبر القنوات الفضائية لعدم تكرارها مرة أخرى. 

وأرسلت شركة "قطونيل" خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتأكيد التزامها بوقف بث إعلانها المثير للجدل بداية من غدًا،  وأكدت الشركة في خطابها إنه سيتم بث الإعلان اليوم عددًا من المرات، ثم تلتزم بوقف بثه نهائيًا بدءًا من الغد على شاشات الفضائيات. 

وقال صالح  الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس أكد على حرصه الدائم والمستمر على ضرورة احترام المشاهد وعدم بث أي مواد مسيئة أو خادشه تضر بالمجتمع . 

وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه فور الانتهاء من التحقيقات من خلال اللجان المختصة بالمجلس الأعلى سيتم إصدار قرار، مشيرًا إلى أن العقوبة المتوقعة وقف بث الإعلان على كافة القنوات لحين الانتهاء من حذف المشاهد المخالفة. 

وأكد المصدر، أن المجلس سيواجه أي تجاوزات باللوائح القانونية، موضحًا أن المجلس أيضًا سيناقش بعض المخالفات التليفزيونية التي تم رصدها في أول وثاني أيام رمضان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها منوهًا إلي أن جميع الأعمال يتم رصدها بشكل منتظم، بالإضافة إلي إعداد تقارير حولها.

وأضاف المصدر، أن هناك بعض المخالفات التي تم رصدها في بعض الأعمال الدرامية وستتم مناقشتها في لجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لجميع المسلسلات والبرامج المذاعة خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن العقوبات التي يفرضها المجلس قد تصل إلى حجب المادة الإعلامية أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه. 


وكان قد أعلن صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة لشكاوى بالمجلس، ستعقد اجتماعًا لها للتحقيق فيما تم رصده من مخالفات بإعلان شركة قطونيل الرمضاني والذي يُبث على القنوات الفضائية، مضيفًا أن اللجنة ستحقق في المخالفات وسيعرض كل عضو باللجنة رأيه فيها، على أن تصدر اللجنة توصيتها بشأن التحقيقات إذا ثبت وجود مخالفات تستوجب العقوبة. 


وفي سياق أخر تبحث لجنتي الشكاوى والرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حلقات برنامج " رامز مجنون رسمي"، التي يذاع علي شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان .

وقال صالح الصالحي، أن هناك متابعة لبرنامج " رامز مجنون رسمي " أيضًا مثل باقي الأعمال التي يتم متابعتها من خلال لجنة الشكاوى بالتعاون مع لجنة الرصد، مؤكدًا أنه في حال رصد أي مخالفة سيتم التحقيق فيها فورًا .

من جانبه أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ "صدى البلد " إن المجلس لم يصدر أي قرارات حتى الآن فيما يخص الأعمال الدرامية التي عرضت خلال اليومين الماضيين لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحلقات الأولى لبرنامج رامز جلال تضمنت عنف غير مبرر وألفاظ وإيحاءات وإيماءات خارجة، موضحًا أنه لم يصدر شيء ولم يتم التحقيق في برنامج " رامز  مجنون رسمي " حول الحلقات التي عرضت حتى اليوم.


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