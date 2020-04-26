كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم ندوة عن تحرير سيناء أون لاين.. فيديو





وهنأت الدكتورة ميسون قطب جموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء العزيزة، مشيدة بدور رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين سطروا تاريخًا بأحرف من ذهب على مر العصور، فهم خير أجناد الأرض وهم حماة الوطن الذين يبذلون كل نفيس وغالي لحماية كل شبر من الأراضي المصرية.وتحدث الدكتور محمد نور الدين في كلمته عن الدور البطولي لجيش مصر العظيم في تحرير الأراضي المصرية وقيامه بعمليات عسكرية واجه فيها العديد من الأخطار تصل لحد الاستشهاد في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم.وأشار إلى أنهم واجهوا نقص الماء والغذاء، وتعرضوا لمواجهة العدو الصهيوني الذى كان يستغل وقت صلاة الجمعة للهجوم على الجنود بينما كان يقف في حمايتنا أخواتنا من المسيحيين وأضاف أن الشعب المصري نسيج واحد على مر التاريخ، بطولات بتكاتفه مع قواته المسلحة.وأكد أن انتصارات الجيش المصري هي انعكاس لانتصار وصمود الشعب المصري في استرداد أراضيه، الشعب الذي رفض الهزيمة، وهو الشعب الذي سيظل يحمي سيناء ويعمرها ويحارب أي إرهاب يواجهها.