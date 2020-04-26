كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم ندوة عن تحرير سيناء أون لاين.. فيديو

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ندوة بعنوان "تحرير سيناء.. العطاء والانتماء" أون لاين، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء ومبادرة خليك في البيت، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.
وحاضر في الندوة أون لاين الدكتور محمد نور الدين إبراهيم نور الدين أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والحاصل على درجه التفوق العسكري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاصل على نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى في حرب اكتوبر من الرئيس الراحل أنور السادات، خبير ومستشار دولي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وهنأت الدكتورة ميسون قطب جموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء العزيزة، مشيدة بدور رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين سطروا تاريخًا بأحرف من ذهب على مر العصور، فهم خير أجناد الأرض وهم حماة الوطن الذين يبذلون كل نفيس وغالي لحماية كل شبر من الأراضي المصرية.
وأشار إلى أنهم واجهوا نقص الماء والغذاء، وتعرضوا لمواجهة العدو الصهيوني الذى كان يستغل وقت صلاة الجمعة للهجوم على الجنود بينما كان يقف في حمايتنا أخواتنا من المسيحيين وأضاف أن الشعب المصري نسيج واحد على مر التاريخ، بطولات بتكاتفه مع قواته المسلحة.
وأكد أن انتصارات الجيش المصري هي انعكاس لانتصار وصمود الشعب المصري في استرداد أراضيه، الشعب الذي رفض الهزيمة، وهو الشعب الذي سيظل يحمي سيناء ويعمرها ويحارب أي إرهاب يواجهها.
وحاضر في الندوة أون لاين الدكتور محمد نور الدين إبراهيم نور الدين أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والحاصل على درجه التفوق العسكري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاصل على نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى في حرب اكتوبر من الرئيس الراحل أنور السادات، خبير ومستشار دولي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وهنأت الدكتورة ميسون قطب جموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء العزيزة، مشيدة بدور رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين سطروا تاريخًا بأحرف من ذهب على مر العصور، فهم خير أجناد الأرض وهم حماة الوطن الذين يبذلون كل نفيس وغالي لحماية كل شبر من الأراضي المصرية.
أقرا ايضا:وتحدث الدكتور محمد نور الدين في كلمته عن الدور البطولي لجيش مصر العظيم في تحرير الأراضي المصرية وقيامه بعمليات عسكرية واجه فيها العديد من الأخطار تصل لحد الاستشهاد في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم.
صيدلة عين شمس تحسم موقف طلاب الدراسات العليا من الامتحانات
أكاديمية البحث العلمى تعلن المشروعات الفائزة فى برنامج طبق فكرتك
صيدلة عين شمس تحسم موقف طلاب الدراسات العليا من الامتحانات
أكاديمية البحث العلمى تعلن المشروعات الفائزة فى برنامج طبق فكرتك
وأشار إلى أنهم واجهوا نقص الماء والغذاء، وتعرضوا لمواجهة العدو الصهيوني الذى كان يستغل وقت صلاة الجمعة للهجوم على الجنود بينما كان يقف في حمايتنا أخواتنا من المسيحيين وأضاف أن الشعب المصري نسيج واحد على مر التاريخ، بطولات بتكاتفه مع قواته المسلحة.
وأكد أن انتصارات الجيش المصري هي انعكاس لانتصار وصمود الشعب المصري في استرداد أراضيه، الشعب الذي رفض الهزيمة، وهو الشعب الذي سيظل يحمي سيناء ويعمرها ويحارب أي إرهاب يواجهها.