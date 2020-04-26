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5 قواعد.. اتيكيت تناول حلويات رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الحلويات هي احدي اكلات رمضان الاساسية التي تقدمها البيوت المصرية بعد الفطار، ولذلك لابد ان يكون لدينا معلومات عن اتيكيت تناول الحلويات
نطلعكم في ما يأتي، على أصول تناول الحلويات:
- يمنع تناول الحلويات باليد إذا كانت من الممكن أن تترك أثرًا ظاهرًا، خصوصًا على اليد اليمنى التي قد نضطر أن نصافح الآخرين بها. بالمقابل، يمكن تناول حلوى باليد، شرط أن تكون خالية من أي نوع من الصلصات.

- تؤكل الحلويات المائلة للسوائل، كالأيس كريم والشيكولاته، بالملعقة، فضلًا عن الحلويات على شكل الهلام (الكاسترد والمهلبية والأرز بالحليب...). أما الكيكات الاسفنجية او الكنافة، فيجب تناولها بالشوكة، وتأتي الملعقة مساعدة لها.

- يمنع تقديم الفاكهة بشكلها الكامل إلا إذا كانت بحبات صغيرة سهلة التناول، كالعنب  مثلًا. ولكن، إذا تعدى حجم الفاكهة حجم اللقمة، يجب  تقطيعها وتقديمها

- لا داعي لاستعمال السكين أثناء تناول الحلويات، إذ يمكن للشوكة أن تحل مكانه. وعند الضرورة، يفضل الاستعانة بطرف الشوكة للتقطيع.  

- يفضل الاستعانة بالشوكة والملعقة لتناول الحلويات العربية، مع تجنب استعمال الأصابع لهذه الغاية، خصوصًا للأنواع المغطاة بالعسل . أمّا بالنسبة للحلويات المخبوزة (المعمول) فيمكن استعمال اليدين مع مسحهما جيدًا بالفوطة فور الانتهاء من الأكل.
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