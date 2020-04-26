رد فعل أهالي المنوفية بعد إذاعة قرآن الفجر والمغرب في رمضان





وقال علي هنداوي الملل كان يسيطر علينا جميعا بسبب عدم تشغيل القرآن علي المآذن لأن شهر رمضان مرتبط بالقرآن الكريم وفوجءنا في بداية الشهر الكريم بعدم تشغيل القرآن الكريم علي المآذن مما أثار حالة من الحزن والوجوم بين الأهالي





وتحدث أيضا سامي محمود قائلا كثيرا من الأهالي خاصة في القري كانوا لا يستيقظون للسحور الا مع بداية قراءة قرآن الفجر وعدم إذاعة قرآن الفجر في المآذن أثار حالة من اللخبطة بين الأهالي خاصة الذين كانوا يعتمدون علي أصوات قرآن المآذن لبدء سحورهم ،





وتحدث أيضا ممدوح حكيم قائلا خبر إذاعة قرآن الفجر والمغرب علي المآذن اراح قلوبنا جميعا وازال منها حزن الخبر الأول وهو عدم إذاعة القرآن علي المآذن ، لأننا في القري لدينا عادات وتقاليد مرتبطة بشهر رمضان ومن أهمها الجلوس أمام منازلنا ساعة المغرب للاستماع لأجمل التلاوات لكبار مشايخنا والذي كنا ننتظرها دائما في رمضان





وشهدت شوارع المنوفية سعادة بالغة بعد السماح بتشغيل قرآن المغرب والفجر حيث أكد الأهالي ان قراءة القرآن علي المآذن يثير حالة جميلة من الروحانيات خلال الشهر الكريم.

أعلن أهالي محافظة المنوفية سعادتهم الشديدة بقرار وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بإمكانية تشغيل قرآن الفجر والمغرب خلال شهر رمضان شرط قيام إمام المسجد بعمل تصريح كتابي من مفتش الأوقاف التابع له المسجد