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برلمان

سفينة العالقين.. صحة النواب ترحب بالفكرة وتحذر المواطنين من عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:59 ص
سفينة العالقين
سفينة العالقين
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القسم السياسي
أيد النائب سامي المشد امين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب طلب الاحاطة المقدم من النائب اسامة شرشر عضو مجلس النواب  بخصوص عودة المصريين العالقين في دول الخليج العربي وخصوصًا في الكويت والإمارات عن طريق سفينة، موكدًا أن الدولة تقوم بدور كبير في إعادة المصريين بالخارج إلى أرض الوطن ولكن القرار في هذا الامر يتعلق بالعلاقات بين الدولتين وليس القرار لدولة علي حدة.

واكد "المشد" في تصريحات خاصة  لـ "صدي البلد "، أن نقل المواطنين  بحري علي متن سفينة افضل من الطيران  لان السفينة تحمل عدد اكبر من المواطنين في وقت واحد، مشيرا الى أن مدة رحلة السفينة تصل إلى 14 يومًا أو أكثر لتكون السفينة بمثابة عزل طبيعي للركاب لا يمنع من اخضاعهم للحجر الصحي بعد وصولهم داخل مصر لعزلهم.

واشار"النائب" الى أن المواطنين العالقين فى الخارج  لا يتحملون اي تكلفة الا تكلفة الانتقال سواء بري او بحري وان الدولة تتحمل جميع تكاليف العزل كما امر " الرئيس السيسى"، لافتا الى أن وجود طاقم طبى داخل السفينة امر ضرورى لمتابعة حالة الركاب وابلاغ وزارة الصحة بتقرير يومي عن حالتهم.
  
وطالب أمين سر لجنة الصحة، المواطنين بالالتزام باوامر وزارة الصحة لتجنب الاصابة بفيروس الكورونا وخاصة بعد اعلان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ان تلك الفترة ستستمر لنهاية العام، موكدًا انه فى عدم التزام  المواطني بالاجراءات الاحترازية سيكون هناك غرامات مالية.

وجاء ذلك بعد أن أعلن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص عودة المصريين العالقين في دول الخليج العربي وخصوصًا في الكويت والإمارات.

وأوضح شرشر، في تصريحات له، أنه على الرغم من الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في إعادة المصريين بالخارج إلى أرض الوطن، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين ما زالوا عالقين في دول الخليج العربي ويرغبون في العودة لمصر.

واقترح أن يتم تخصيص سفن على متنها أطقم طبية لنقل المصريين العالقين  في دول الخليج العربي إلى ميناء سفاجا ومنه يتم توزيعهم على محافظاتهم، على أن يكون ركوب الصعود للسفينة مشروطا بعمل تحليل PCR للتأكد من خلو الراكب من فيروس كورونا المستجد.


وقال شرشر، إن هذا المقترح هو الأنسب لحل أزمتهم وذلك لأنه يمكن مد فترة رحلة السفينة إلى 14 يومًا أو أكثر لتكون السفينة بمثابة عزل طبيعي للركاب بدلًا من قضاء فترة عزل أخرى عند الوصول، فضلًا عن قدرة بعض السفن على نقل على عدد كبير من الركاب عددهم 3500 راكب.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي المرافق للسفينة سيتابع حالة الركاب ويقوم بعزل المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لحين الوصول وتحويلهم إلى أماكن العزل بمحافظتهم.
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