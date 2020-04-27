البيولوجى والعلوم السياسية.. وعصر ما بعد الكورورنا

بزغت تخصصات علم الأحياء (البيولوجى) والعلوم السياسية لتطبيق نظريات واساليب علم الأحياء لتحقيق الفهم العلمي للسلوك السياسي. يُطلق على المجال اسم السياسة الحيوية. يمكن القول أن الحقل نشأ مع بيان ألبرت سوميت لعام 1968، نحو علم سياسي أكثر توجهًا بيولوجيًا، والذي ظهر في مجلة الغرب الأوسط للعلوم السياسية. تم تخصيص مصطلح "السياسة الحيوية" لهذا المجال من الدراسة من قبل توماس ثورتون، الذي استخدمه كعنوان لكتابه لعام 1970. فالاسس اليبولوجيه للسياسه تهدف الى تفسير السلوك السياسى كسلوك مجتمعى بمرجعيات بيولوجيه. فى هذا السياق تم البحث فى موضوعات متعدده منها ارتباطات البيولوجيا والتوجه السياسي والاصول البيولوجيه ولانظمه الحزبية وسلوك التصويت باعتباره تكتلات بيولوجيه متصارعه والحرب. تستمر المناقشات داخل الميدان وخارجه، فيما يتعلق بالحتمية الجينية والبيولوجية.

علم السياسة الجينية هو دراسة الأساس الجيني للسلوك والمواقف السياسية. في عام 2008، ظهر توجه نحو زيادة في الاعتراف الاكاديمى بجينات سياسية كحقل منفصلة للدراسة. وبدأ علماء النفس وعلماء الوراثة السلوكية في استخدام الدراسات المزدوجة في الثمانينيات لدراسة الاختلاف في المواقف الاجتماعية. وظل علماء السياسة في الغالب غير مدركين لابعاد توريث المواقف الاجتماعية حتى عام 2005. في ذلك العام، نشرت مراجعة العلوم السياسية الأمريكية تحليل للأسئلة السياسية لمسح موقف التوائم بشأن الإيديولوجية الليبرالية والمحافظة وايهما قابلة للتوريث.

وحول العلماء انتباههم مؤخرًا إلى جينات معينة قد تكون مرتبطة بالسلوكيات والمواقف السياسية. في أول بحث على الإطلاق لربط جينات معينة بالأنماط ظاهره السياسية، تم تأسيس ارتباط مباشر بين إقبال الناخبين من ناحية والتفاعل بين الجينات والبيئة (اقبال وجين ناقل السيروتونين 5HTT) من ناحية أخرى .وهناك دراسات حول المشاركة فى الأنشطة الدينية وارتباطها بيجينات معينه. ووجد باحثون آخرون أن هناك ارتباطًا بين إقبال الناخبين وجين مستقبل الدوبامين (DRD2) الذي من خلال هذا الجين يتم الميل إلى الانتماء إلى حزب سياسي. تظهر دراسات أحدث تفاعلًا بين الصداقات وجين مستقبل الدوبامين (DRD4) المرتبط بالإيديولوجية السياسية. على الرغم من أن هذا العمل تمهيدي ويحتاج إلى تكرار ، إلا أنه يشير إلى أن وظيفة الناقل العصبي له تأثير مهم على السلوك السياسي. باستخدام نهج أكثر عمومية ، استخدم الباحثون تحليل الروابط على مستوى الجينوم لتحديد مناطق الكروموسومات المرتبطة بالمواقف السياسية التي تم تقييمها باستخدام الدرجات على مقياس الليبرالية-المحافظة. حدد التحليل العديد من قمم وقيم الارتباط المهمة ومناطق الكروموسومات المرتبطة بها وتنطوي على دور محتمل لمستقبلات NMDA وما يرتبط بها من تكوين المواقف السياسية. ومع ذلك ، فإن هذا الدور تخميني لأن تحليل الروابط لا يمكنه تحديد تأثير الجينات الفردية. غالبًا ما يُفترض أن الارتباط بين العلامات الجينية والسلوك السياسي يتنبأ بوجود علاقة سببية بين الاثنين. ليس لدى العلماء حافز كبير ليكونوا متشككين في هذه العلاقة السببية المفترضة. على سبيل المثال، من خلال العمل على الأحزاب الأيرلندية أظهرت بعض الأدلة على أساس وراثي بين الحزبين الرئيسيين تاريخيًا، ولكن من ناحية أخرى يمكن ان يتم تفسيره بسهولة أكبر من خلال التنشئة الاجتماعية. وقد وجد من خلال عدد من الدراسات أنه يمكن ربط علم الأحياء بالتوجه السياسي. وهذا يعني أن علم الأحياء هو عامل محتمل في التوجه السياسي ، ولكنه قد يعني أيضًا أن الأيديولوجية التي يتعرف عليها الشخص قد تغير من قدرة الشخص على أداء مهام معينة. لا تزال العديد من الدراسات التي تربط علم الأحياء بالسياسة مثيرة للجدل وغير مكررة ، على الرغم من تزايد حجم الأدلة بشكل عام. وجدت دراسة عام 2011 من قبل عالم الأعصاب الإدراكي ريوتا كاناي في جامعة كلية لندن حيث ان الاختلافات الدماغية الهيكلية هى من الموضوعات التى تساهم خلق توجه سياسي وذالك في عينة من الطلاب في نفس الكلية. أجرى الباحثون فحوصات بالرنين المغناطيسي على أدمغة 90 طالبًا متطوعًا أشاروا إلى توجههم السياسي على مقياس من خمس نقاط بدءًا من " الليبرالي جدًا " إلى " المحافظ جدًا ". تم اكتشاف هاك الطلاب يميلون الى وجهات نظر سياسية أكثر تحفظًا رغم التعريف الاولى الذاتى لهم اهم معدلين . وهذا يطرح اهميه فحص بنية الفصوص الصدمية التي ظيفتها الأساسية تتمثل في تكوين الذاكرة وتوطيدها ومعالجتها ، بالإضافة إلى التكييف الإيجابي والسلبي (التعلم العاطفي). هناك قدره الدماغية مسؤولة عن الأدوار المهمة في التفاعل الاجتماعي ، مثل التعرف على الإشارات العاطفية في تعابير الوجه ومراقبة المساحة الشخصية وهذه القدره الدماغيه تتعاظم مع الاشارات المرتبطة بالشبكات الاجتماعية الأكبر والأكثر تعقيدًا. ومن المفترض أيضًا أن تلعب دورًا في الكشف عن التهديدات ، بما في ذلك تعديل الخوف والعدوان على التهديدات المتصورة. كما وجد أن الطلاب المحافظين لديهم حجم أكبر من المادة الرمادية في العازل الأيسر . هناك أدلة على أن المحافظين هم أكثر قابليه للاشمئزاز واكثر قدره للعزلة والقيام تعديل العواطف الاجتماعية .

تم العثور على الطلاب الذين أبلغوا عن وجهات نظر سياسية أكثر ليبرالية لديهم كمية أكبر من المادة الرمادية في القشرة الحزامية الأمامية ، وهى بنية الدماغ المرتبطة بالوعي العاطفي والمعالجة العاطفية للألم. تصبح قشرة الحزامية الأمامية نشطة في حالات عدم اليقين ، ويفترض أنها تلعب دورًا في الكشف عن الأخطاء ، مثل مراقبة ومعالجة المحفزات أو المعلومات المتضاربة. وخلص المؤلفون إلى أنه "على الرغم من أن بياناتنا لا تحدد ما إذا كانت هذه المناطق تلعب دورًا سببيًا في تشكيل المواقف السياسية ، إلا أنها تتلاقى مع لاقتراح بان هناك ارتباط محتمل بين بنية الدماغ والآليات النفسية التي تتوسط المواقف السياسية". في مقابلة مع LiveScience ، قال ريوتا كاناي ، "من غير المرجح أن يتم ترميز التوجه السياسي الفعلي بشكل مباشر في مناطق الدماغ " ، وأنه "هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد كيف تتوسط هياكل الدماغ هذه في تشكيل الموقف السياسي ". أضاف كاناي وزملاؤه أنه من الضروري إجراء دراسة طولية لتحديد ما إذا كانت التغييرات في بنية الدماغ التي لاحظناها تؤدي إلى تغييرات في السلوك السياسي أو ما إذا كانت المواقف والسلوك السياسي يؤدي بدلًا من ذلك إلى تغييرات في بنية الدماغ.

وتشير الدراسات المختلفة الاختلافات قابلة للقياس في الصفات النفسية لل الليبراليين و المحافظين . من المرجح أن لا يندمج المحافظون فى شبكات اجتماعية أكبر وهم أكثر تفاعلًا مع التهديدات المتصورة وأكثر عرضة لتفسير تعبيرات الوجه الغامضة على أنها تهديد. من المرجح ان يعبر الليبراليون عن قدر أكبر من الاضطراب العاطفي ، وعدم الرضا عن العلاقات والصعوبة التجريبية من المحافظين ، ويظهرون انفتاحًا أكبر على التجربة بالإضافة إلى مزيد من التسامح مع عدم اليقين والاضطراب.