جمال شعبان يكشف طرق انتقال عدوى كورونا للجهاز التنفسي ..فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن أزمة فيروس كورونا أثبتت أهمية العلم والتعلم.









وأضاف "شعبان"، أثناء برنامج «ربي زدني علما» على قناة "صدى البلد"، «فيروس كورونا المستجد يتميز عن الفيروسات السابقة بسرعة الانتشار عبر الرذاذ والتلامس»، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يصبح كائنا حيا حال وصوله إلى الحلق عبر الرذاذ أو الانتقال من الأسطح.









وأكد شعبان «كورونا يحفز الجهاز المناعي للجسم حال دخوله الجهاز التنفسي حيث تحدث عاصفة من المواد الالتهابية، لذلك تأثيره ينتقل إلى أعضاء أخرى مثل ارتفاع إنزيمات القلب والكبد أو فشل حاد في الكلى».









وأضاف أن مصر أخذت النموذج الأوسط في التعامل مع الأزمة، مبديا إعجابه الشديد بالنمط المصري.



