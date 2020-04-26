حمدي المرغني عن الحلقة الـ6 من اتنين في الصندوق: بداية الأحداث بجد

نشر الفنان حمدي الميرغنى صورة جديدة من مسسلسل "اتين فى الصندوق" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وعلق المرغنى على الصورة: "حلقة النهارده بداية الأحداث بجد اتفرجوا علي الحلقة واستنوا مفاجآت كتير فيه.. مسلسل #اتنين_في_الصندوق يوميا الساعه ٩:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة علي قناة ام بى سى مصر".
حلقة النهارده بداية الاحداث بجد 💥🔥— Hamdy Marghany (@HamdyActor) April 26, 2020
اتفرجوا علي الحلقة واستنوا مفاجأت كتير فيها ..#الحلقه_السادسه_غير 😎💣
مسلسل #اتنين_في_الصندوق يوميا الساعه ٩:٣٠ مساءا بتوقيت القاهره علي قناة
Mbcmasr 📺🔥 pic.twitter.com/lFzr92i8yy