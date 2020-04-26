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فن

حمدي المرغني عن الحلقة الـ6 من اتنين في الصندوق: بداية الأحداث بجد

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان حمدي الميرغنى صورة جديدة من مسسلسل "اتين فى الصندوق" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وعلق المرغنى على الصورة: "حلقة النهارده بداية الأحداث بجد اتفرجوا علي الحلقة واستنوا مفاجآت كتير فيه.. مسلسل #اتنين_في_الصندوق يوميا الساعه ٩:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة علي قناة ام بى سى مصر".

بدأت أحداث الحلقة الخامسة بجمع "زيكا" و"شوقه" القمامة من امام منزل "سونيا الراقصة" وعرضت عليهم العمل معها  "نبطشية" في الفرقة الخاصة بها ووافق "زيكا" والذي يجسد هذه الشخصية اوس اوس .

ولكن رفضت "شوقا" الذي يجسدها حمدي الميرغني نظرا لعملهم مع والدهم في جمع القمامة ولكن "زيكا" يحاول إقناع أخيه بالنهار العمل مع والدهم وفي الليل في الفرقة.

وبدأت انتخابات عمال النظافة ما بين كل من "الدواعكى" و "البغدادى" وساندهمهم ابنائهم واثناء الانتخابات ذهب "شوقة" لمقابلة "نونا" حبيبته واثناء المقابلة شاهدهم اخوها اعلم ما بينهما .

وطلب الدواعكى " صلاح عبدالله " من البغدادى " حجاج عبد العظيم " زواج ابنه " شوقه " من ابنته "نونا" كن رفض بسبب تقدم لخطبتها شخص خر يعمل في الكويت .
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