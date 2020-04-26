حمدي المرغني عن الحلقة الـ6 من اتنين في الصندوق: بداية الأحداث بجد

بدأت أحداث الحلقة الخامسة بجمع "زيكا" و"شوقه" القمامة من امام منزل "سونيا الراقصة" و عرضت عليهم العمل معها "نبطشية" في الفرقة الخاصة بها ووافق "زيكا" والذي يجسد هذه الشخصية اوس اوس .





ولكن رفضت "شوقا" الذي يجسدها حمدي الميرغني نظرا لعملهم مع والدهم في جمع القمامة ولكن "زيكا" يحاول إقناع أخيه بالنهار العمل مع والدهم وفي الليل في الفرقة.





وبدأت انتخابات عمال النظافة ما بين كل من "الدواعكى" و "البغدادى" وساندهمهم ابنائهم واثناء الانتخابات ذهب "شوقة" لمقابلة "نونا" حبيبته واثناء المقابلة شاهدهم اخوها اعلم ما بينهما .



