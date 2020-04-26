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محافظات

بالزغاريد والأحضان.. أهالي بني عليم في الشرقية يستقبلون متعافيا من فيروس كورونا.. صور

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:20 م
أهالي بني عليم في
أهالي بني عليم في الشرقية يستقبلون متعافي من فيروس كورونا
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محمد الطحاوي

إستقبل أهالي قرية بني عليم التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية شابا من أبناء القرية بعد تعافيه من فيروس كورونا بالزغاريد والأحضان مقدمين له التهاني بمناسبة الشفاء.


وتجمع أهالي القرية أمام منزل الشاب المتعافي لتقديم التهاني له وسط حالة من الفرحة وأنطلاق الزغاريد وتجمع عدد كبير من شباب وأهالي القرية فرحا بعوده نجلهم من مستشفي العزل.


كان " أحمد إ ا " عامل بأحد مصانع العاشر من رمضان تم نقلة واحتجازه بمستشفى قها التخصصي بالقليوبية، لمدة 14 يوما وخروج بعد تعافيه وتماثله للشفاء .


من جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار الحملات اليومية لفض الأسواق والسويقات العشوائية و الباعة الجائلين اللذين يفترشون الأرصفة مما يتسبب فى تجمعات وزحام المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.


وأكد المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين مع إستمرار وتكثيف الحملات الميدانية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

بالزغاريد والأحضان.. أهالي بني عليم في الشرقية يستقبلون متعافيا من فيروس كورونا.. صور
بالزغاريد والأحضان.. أهالي بني عليم في الشرقية يستقبلون متعافيا من فيروس كورونا.. صور
بالزغاريد والأحضان.. أهالي بني عليم في الشرقية يستقبلون متعافيا من فيروس كورونا.. صور
بالزغاريد والأحضان.. أهالي بني عليم في الشرقية يستقبلون متعافيا من فيروس كورونا.. صور
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