التعليم العالي توجه الشكر لشركة سيسكو العالمية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا رسميا أعلنت خلاله أنها بخالص الشكر لشركة سيسكو العالمية، من خلال وكيلها شركة مصر للنظم الهندسية، نظرا لما تقدمه من دعم كامل للوزارة وللمجلس الأعلى للجامعات، من خلال تفعيل منظومة التعليم عن بعد للجامعات المصرية، وذلك عن طريق برنامج Webex، حيث تم تفعيل ذلك في معظم الكليات بالجامعات المصرية.









كما تم تفعيل واستخدام برنامج Webex في معظم اجتماعات الوزارة، مثل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والمجلس الاعلى لشئون التعليم والطلاب، ومجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن اجتماع اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات تراخيص إنشاء معاهد خاصة، واجتماعات لجان القطاع العلمية، بالاضافة الى اجتماعات اللجان العلمية بمختلف التخصصات.









وتقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخالص الشكر لشركة سيسكو العالمية، من خلال وكيلها شركة مصر للنظم الهندسية، نظرا لما تقدمه من دعم كامل للوزارة وللمجلس الأعلى للجامعات، من خلال تفعيل منظومة التعليم عن بعد للجامعات المصرية، وذلك عن طريق برنامج Webex، حيث تم تفعيل ذلك في معظم الكليات بالجامعات المصرية.







