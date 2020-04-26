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محافظات

إزالة ٣٢٠ حالة تعدي ومخالفات بناء على أراضى الدولة في الدقهلية

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:20 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن إجمالى  حالات التعدى التى تم إزالتها من على اراضى الدولة بنطاق المحافظة حتى اليوم الاحد، بلغت ٣٢٠ حالة تعدى منهم ١٨٩ حالة من على الاراضى الزراعية ، و١٢٥ حالة تعدى بالبناء داخل الحيز العمراني، و٦ حالات تعدى من على الأراضى أملاك الدولة.

وذلك منذ بدء حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة فى مارس الماضى وخاصة تلك التى وقعت أثناء فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا، واوضح المحافظ ان اجمالى المساحات الزراعية التى تم استردادها بلغت ١٠ افدنه و٨ قيراط ، و٢٣ سهم ، ومساحات الاراضى التى تم ازالة التعديات عليها بالبناء داخل الحيز العمرانى او املاك الدولة بلغت ١٢٨٨٤ متر مربع.

 واكد المحافظ انه خلال اليوم الاحد تم ازالة ٧ حالات تعدى بالمنصورة ، وميت غمر ، وبلقاس ودكرنس ، واجا ، والمطريه ، منهم ٤ حالات من على الارض الزراعية وحالتين لمخالفات بالبناء داخل الحيز العمرانى وحاله واحده على املاك الدولة.

واكد  تضافر جهود كافة أجهزة المحافظة وجهات الولاية على أراضى الدولة بهدف التنفيذ الكامل  لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة واسترداد حقوقها .

واشار  إلى التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة لازاله كافة اشكال التعديات بنطاق المحافظة.
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