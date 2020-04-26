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ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: هواية التشدد المفرط.. وصكوك الغفران

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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" استمرارا لظاهرة التدين الشكلى التى تنتشر هذة الأيام ، أصبح معظم سائقى التاكسى يشغلون القرآن ومع ذلك لا يشغلون العداد " .. هكذا عبر الكاتب الساخر جلال عامر عن ظاهرة التدين الشكلى التى تتفشى فى المجتمع والتى عكست العديد من العادات  المُقلقه  قد تكون بمثابة الانحراف عن الحياد و الوسطية والاعتدال ... التدين الشكلى هو بوابه التعصب والتحجر و هو بمثابة خطر يزحف يجب توخى الحذر منه  على الأجيال قادمة التى قد تتعثر أو تشوه من إسناد الأمر لغير أهلة ، المتظاهرين بالتدين يفرضون على أنفسهم جوًا مظهريأ يوحى بالتجرد والاعتزال، فتطول اللحية وتقصر الثياب ، فلا تفارق المسبحة أيديهم ، و لا يفارق أفواههم التلفظ باسم الله بسبب أو بدون سبب ، هوايتهم المفضلة  التشدد المفرط فى صغائر الأمور الدينية ، جعلوا من الحياة عدوًا لهم وجعلوا الدين عدوًا للحياة ، فالإسلام الحقيقى  بعيدًا عن ما يقولون وما يفعلون لأنهم يشعلون النار والخلاف الفقهى والعقائدى ويشغلوا الناس بالقضايا الفرعية الغير مؤثرة والتى من المُبكر تناولها والحديث عنها بين العامة  ، يرفضون عقد صُلح مع الحياة ، فكر يخاصم التجديد ، يجافى العلم والتطور ، تدين فاقد صلاحية البقاء ، التدين الحقيقى يكمُن فى المعاملة الحسنة وحسن الجوار وإماطة الأذى عن الناس والطريق ، ليس بالشكل أو المظهر ، إنما الإسلام يتلخص فى حقيقته وجوهره ، إسلام العلم والعقل و العمل بمكارم الأخلاق ليس بالمناطحة والكبر والعناد ، إسلام الحرية والديموقراطية ليس بالتبعية والرضوخ والسمع والطاعة ، إسلام الفكر والعدل ليس بالتعدى على حقوق وحرية الغير ، فهناك من يحاول الأ يبتلع نقطة ماء أثناء الوضوء فى نهار رمضان ولكنه يبتلع ويهضم لحم الغير وحقوق الإرث وغيرها من المحرمات ، وحتى نتعلم أهم قواعد الدين لنا عبرة فى خلاف قريش فى وضع الحجر الأسود وكادت الحرب بينهم تشتعل وظهر سيدنا محمد صل الله علية وسلم أمامهم ، لم يقولوا محمد ذو الجلباب القصير أو نحتكم لذو اللحية بل قالوا : الصادق الأمين لأن الأمانة ومكارم الأخلاق  كانت جوهر المعاملة .
الجهل أحد أهم أسباب انتشار هذة الظاهرة ، فقد جاء رجل زنى بامرأة إلى الإمام أحمد ابن حنبل يسأله عن رأى الدين فى ابنه من الزنى ، فقال له الإمام : أو لم تعزل ؟ رد الرجل : بلغنى أن العزل مكروه ، فقال الإمام : أو لم يبلغك أن الزنى حرام ، هذه النماذج ممتدة إلى يومنا هذا ، فقد يقرأ المرء عن الفقه أو الشرع لمدة يومين فقط ولا ينطق لسانه إلا بكلمة "حرام " دون التعمق فى أقوال العلماء والأئمة ورأى الفقهاء وسبب الاختلاف والحكم  ، الآن نحن بحاجة إلى إرساء قواعد الدين ودمجها فى حياتنا حتى ننعم بالدين والحياة  ، نحن بحاجة إلى حركات إصلاحية تنويرية للقضاء على الجمود الفكرى لدى المسيطرين والجاذبين لعقول العامة ، نحن بحاجة إلى "محمد عبده" لمحاربة دعاة الجمود والتسطح والحديث باسم الدين بغير علم أو اجتهاد ، نحن بحاجة إلى "مارتين لوثر " الذى استطاع أن ينقذ الناس من الجهل والاستغلال فى القرون الوسطى بإغلاق الطريق أمام رهبان الكنائس الذين استغلوا العامة ، وبيع لهم صكوك الغفران " صكوك الجنة " بأثمان باهظة حتى يضمن لهم دخولهم الجنة ، تألم مارتين لوثر لجهل الناس واستغلالهم بغير حق من قبل رجال الدين وقتها وذهب إلى الكنيسة طالبًا من أحد الرهبان أن يشترى "صك جهنم " ، فتعجب الراهب ، وأعاد  لوثر عليه طلبة قائلا : أريد صك جهنم بكم يساوى ؟
رد علية الراهب فى فتور قائلًا: أنه يساوى 3 قطع من المال ، فدفع المال وطلبهم بالصك ، وكتب الصك على قصاصة مهملة ... فخرج لوثر إلى الناس فرحًا وصاح بأعلى صوته : أيها الناس هذا صك جهنم وقد اشتريتها بالكامل ، ومن بعد ذلك لا حاجة لكم لشراء صك الجنة لانى لن أدع أحدًا يدخل جهنم ..!
والسؤال هنا : هل نحن بحاجة إلى حركات إصلاح وتنوير مثل الشيخ محمد عبده و الراهب مارتين لوثر والتى مر عليها أكثر من 500 عام ، لتجنب بيع صكوك الجنة والنار ، والتأثير على عقول العامة وضعاف الرؤى ، أم سنغرق فى عصور قادمة من التحيز والتعصب ...؟
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