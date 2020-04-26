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توك شو

أحمد موسى: قبل كورونا كنت تحتاج واسطة عشان تعقد في الحسين.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:25 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وضع فيروس كورونا غير واضح ويجب أن نتعايش.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي جاب من الآخر اليوم"، متابعا: "مش عارفين الوضع ده هيتغير امتى".

وأشار موسى إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديا كبيرا، مردفا: "الحسين النهادرة فاضى الوضع دلوقتي مختلف قبل كده كنت تحتاج واسطة عشان تعقد فى الحسين".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لا أحد يستطيع أن يجزم في العالم متى تنتهي هذه الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي.  مضيفا : "نحاول أن يكون لدينا في مصر خطوات استباقية واحترازية حتى لا يوجد شيء يؤثر على الاقتصاد المصري".

وأضاف إننا نعمل خلال الفترة الراهنة على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أننا قبل كورونا كانت أوضاعنا تسير بصورة جيدة وما زال الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية. 

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