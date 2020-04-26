الفيوم يطالب بإلغاء النشاط الرياضي واعتبار الموسم كأن لم يكن

طالب فريق الفيوم أحد أندية دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، بإلغاء الدورى هذا الموسم بعد تعليق النشاط بسبب انتشار فيروس كرونا المستجد.



وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي الفيوم، خطابا رسميا للجنة الخماسية التى تدير إتحاد الكرة ،يطالب من خلاله بإلغاء الدورى هذا الموسم ل أنه من الصعب عودة البطولة هذا الموسم لضيق الوقت، وبالتالي لابد من إلغائها حتى تستعد الفرق للموسم الجديد بعد عودة النشاط.



وأكدوا أن قرار الإلغاء للنشاط الرياضي حماية لكل عناصر اللعبة من وباء الفيروس ،فضلا عن الظروف المادية بعد غلق الأندية وعدم وجود موارد مالية للصرف علي النشاط الرياضي.



وعلم موقع "صدى البلد" بأن بعض الأندية أرسلت خطابات رسمية للمطالبة بإلغاء الدورى هذا الموسم ومنهم نادي ديروط، ونادي طهطا، ونادي أسيوط الرياضي، ونادي القوصية الرياضي، ونادي أبوتيج الرياضي، ونادي سوهاج، ونادي الأعلاميين ، ونادي تيلفونات بني سويف .