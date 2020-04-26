نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تعلن موعد انتهاء فترة الحظر وعودة فتح مجالات العمل.. البنك المركزي: لدينا احتياطات تتحمل صدمات كورونا 24 شهرا

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:



وكشف رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو والتعافي من تداعيات فيروس كورونا.





قال المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قطاع البنوك في مصر تحرك بشكل جيد خلال أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن لدينا سيولة في القطاع المصرفي بأكثر من تريليون جنيه.





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأزمة التى نعانى منها بخصوص فيروس كورونا تعتبر أزمة جديدة نعانى منها لأول مرة، موضحا أن الأداء الخاص بالمالية يتعامل مع الصدمة التى نعانى منها سواء محليا أو عالميا، والمجموعة المالية الوزارية تتعامل مع توابع فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.





قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن وزارة التعاون الدولى تحاول التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة، لافتة إلى أن مصر لديها تعاون مع البنك الدولى والبنك الافريقي وحريصون على التواصل المستمر حتى نلقى الضوء على ما قامت به الحكومة المصرية كلها فى الصحة والتعليم وغيرها.





قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إنه فى نهاية هذا العام سيحقق الإقتصاد المصرى زيادة فى النمو بنسبة 4.2%، وهو يعتبر من أعلى معدلات النمو الإقتصادى التى شهدتها مصر، والدولة المصرية بدأت فى وضع من السيناريوهات الاقتصادية المختلفة لوضع الاقتصاد المصرى فى إطار التداعيات السلبية فى أزمة كورونا.