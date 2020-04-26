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توك شو

نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تعلن موعد انتهاء فترة الحظر وعودة فتح مجالات العمل.. البنك المركزي: لدينا احتياطات تتحمل صدمات كورونا 24 شهرا

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:59 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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كـريـم الـخـطـيـب
نشر موقع "صدى البلد الإخباري" خلال الساعات الأخيرة مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

وكشف رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية،  أن الحكومة المصرية تأمل أن تكون التوقعات بعودة فتح مجالات العمل، وفك الحظر بداية من شهر يونيو والتعافي من تداعيات فيروس كورونا.

قال المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قطاع البنوك في مصر تحرك بشكل جيد خلال أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن لدينا سيولة في القطاع المصرفي بأكثر من تريليون جنيه.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأزمة التى نعانى منها بخصوص فيروس كورونا تعتبر أزمة جديدة نعانى منها لأول مرة، موضحا أن الأداء الخاص بالمالية يتعامل مع الصدمة التى نعانى منها سواء محليا أو عالميا، والمجموعة المالية الوزارية تتعامل مع توابع فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن وزارة التعاون الدولى تحاول التنسيق والتعاون مع المؤسسات المختلفة، لافتة إلى أن مصر لديها تعاون مع البنك الدولى والبنك الافريقي وحريصون على التواصل المستمر حتى نلقى الضوء على  ما قامت به الحكومة المصرية كلها فى الصحة والتعليم وغيرها.

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إنه فى نهاية هذا العام سيحقق الإقتصاد المصرى زيادة فى النمو بنسبة 4.2%، وهو يعتبر من أعلى معدلات النمو الإقتصادى التى شهدتها مصر، والدولة المصرية بدأت فى وضع من السيناريوهات الاقتصادية المختلفة لوضع الاقتصاد المصرى فى إطار التداعيات السلبية فى أزمة كورونا.

قال الحاج رمضان سعد، تاجر خضراوات بسوق الجملة في 6 أكتوبر، إن هناك وفرة في الخضراوات بالسوق وأسعارها فى متناول الجميع خاصة، موضحا أن المشروعات القومية هى السبب الرئيسى في وفرة السلع بجميع الأماكن، و هناك بشائر لبعض الفواكه ومنها الخوخ، والبطيخ. 

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على الغلاف البروتيني لفيروس كورونا بحسب دراسات أمريكية؛ ولكن لا يؤثر على الفيروس نفسه، أن كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة تضعف نشاط الفيروس بنسبة 3%.

ودخلت الفنانة ياسمين صبري فى نوبة صراخ على الكرسي المتحرك، وهدد رامز الفنانة بالثعبان، قائلا:"قولي مش عاوزك فى  إشارة إلى زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لترد الفنانة :"لا عايزاك يا أحمد".

ودخل النجمان حمد السقا وغادة عبد الرازق في منافسة لمعرفة موسيقى الافلام والمسلسلات ومن يتعرف علي هذه الموسيقى  يكون هو الفائز ، وتفوق خلال هذه الفقرة النجم أحمد السقا علي غادة عبد الرازق  وبعدها قامت غادة عبد الرازق بضرب السقا بالقلم والبوكس انتقاما منه لفوزة عليها.

قال الدكتور الشحات العزازي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الزواج محدد المدة باطل لأن الأساس في الزواج أن يكون على نية التأبيد ، مضيفا أن الزواج قائم على العشرة ولا يجب تحديده بمدة معينة.
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