التقرب إلى الله والتهجد وصلة الأرحام .. طقوس أهل الصومال فى قضاء نهار وليل شهر رمضان.. صور

يقضون نهاره فى الصوم والتهجد والتقرب إلى الله فى المساء هذا هو شهر رمضان الكريم الذي ياتى بالخير والبهجة ويسقط الطمأنينة فى قلوب المؤمنين فى الصومال.

النهار للصوم وسواد الليل عبادة، هكذا تسير الأمور فى رمضان بالصومال حيث توجد أمسيات أهل الصومال في رمضان متنوعة، ما بين صلاة التراويح، والزيارات العائلية، وبعض السهرات الاجتماعية، حيث يكون هذا الشهر مناسبة للاجتماع والالتقاء.

ويبدأ قضاء ليل الصوماليين منذ صلاة المغرب حيث تقام موائد الإفطار ودعوة الفقراء والمساكين وذوي الحاجة إليها فيزداد التقرب إلى الله بمساعدة المحتاجيين.

أما المساجد قبل انتشار فيروس كورونا -والذي يعانى منه العالم كله فكانت ممتلئة بالمصلين حيث الأدعية والابتهالات الدينية وخاصة فى ليلة القدر حيث يخرج الناس هناك لإحياء هذه الليلة، ويمكثون في المساجد حتى مطلع الفجر، ثم يؤدون صلاة الفجر في جماعة.

أما العادات التى يمتاز بها ليل رمضان فى الصومال هى الجهر بنية الصيام بعد صلاة المغرب من كل يوم، قائلين (نويت صوم يوم غدٍ أداء فرض رمضان).