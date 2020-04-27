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برلمان

هل يمكن إعادة فتح المساجد مع مراعاة التباعد الأجتماعى.. البرلمان يجيب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:18 م
إعادة فتح المساجد
إعادة فتح المساجد
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حسن رضوان
قالت د.ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بـ مجلس النواب، إن القيادة السياسية فى هذا الوقت لا تستطيع ان تقوم بإعادة فتح المساجد حتى باستخدام اسلوب التباعد الأجتماعى، لافتة الى أن قيام كوريا بفتح الكنائس لا يجعلنا نخطوه نفس خطاها فكوريا سيطرت كاملًا على المرض واصبحت الأعداد المصابين لديها محدوده.

وأكدت "د. نصر" لـ"صدى البلد"، أن حتى الأن مصر لم تصل لمرحله تناقص فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك يجعلنا غير قادرين على فتح المساجد فى ظل هذا الوباء ومع عدم وجود علاج فعال له أيضا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الوقت الذى نشعر بالسيطرة على فيروس كورونا هو وقت أنخفاض اعداد المصابين يوميًا، لافتة الى أن الصلاة فى المساجد لها بديل بالمنزل.


يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إعادة فتح المساجد في المناطق التي تخلو باستمرار من تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من القفزة الجديدة التي شهدتها البلاد صباح أمس.

وأضاف روحاني، في تصريحات نقلتها شبكة "تسنيم" الإخبارية الدولية: "سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء بناءً على عدد الإصابات والوفيات".


كما يشار الى أن كوريا الجنوبية إعادة فتح كبرى الكنائس هناك بعد أسابيع من الغلق بسبب وضع الدولة كلها في الحجر الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وحماية المواطنين ومنع التجمعات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".  
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