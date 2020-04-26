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رياضة

الكلام على إيه النهاردة.. عودة الدوري ومرتضى يقاطع قناة الزمالك والأهلي يتمسك برمضان صبحي

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:11 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
لا حديث في الشارع المصري اليوم الأحد سوى عن عودة الدورى الممتاز إلى الحياة بعدما التوقف الإجباري الذى لازم المسابقة المحلية بسبب جائحة فيروس كورونا فى ربوع العالم.

حديث الشارع المصري امتدت إلى الخلاف الذي نشب بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وقناة النادي فضلا عن كواليس تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلي.

عودة الدوري
طالبت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مسئولى أندية الدورى الممتاز بضرورة تقديم تعهد كتابي من أجل استكمال المسابقة المحلية خلال شهر يونيو المقبل.

وجاء تمسك الجبلاية بضرورة وجود التعهد الكتابي كى يشمل تعقيم الملاعب المنتظر أن تستضيف مباريات الدورى المحلى فى القاهرة والحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.

مرتضى يقاطع قناة الزمالك
قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مقاطعة قناة ناديه، رافضًا إجراء أي مداخلات هاتفية بسبب خلافات مع إدارتها في الفترة السابقة، حتى إشعار آخر.

فايلر يتمسك برمضونا
أكد الإعلامي سيف زاهر أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي طالب بشكل رسمي الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائى.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي كل المؤشرات تشير إلى أن فايلر لن يعتمد على محمود كهربا فى خلافة رمضان صبحي مضيفا أن فايلر مصمم على بقاء رمضان صبحي فى الأهلي فى ظل الاعتماد عليه بشكل كامل فى التشكيل الأساسي". 

تدريبات محمد صلاح
سلطت اليوم الأحد صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على استعدادات نجمنا المصري محمد صلاح نجم هجوم فريق ليفربول.
 
ونشر محمد صلاح، صورة عبر يومياته في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كشف من خلالها أنه يتدرب في وقت متأخر رغم صيام شهر رمضان.

وقالت الصحيفة: "محمد صلاح يعمل في الساعة 2:40 صباحًا في المنزل، حيث يقوم نجم ليفربول، بعمل تمارين رياضة للحفاظ على اللياقة البدنية بشكل رائع أثناء الحظر".

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