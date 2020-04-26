الكلام على إيه النهاردة.. عودة الدوري ومرتضى يقاطع قناة الزمالك والأهلي يتمسك برمضان صبحي

ونشر محمد صلاح، صورة عبر يومياته في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كشف من خلالها أنه يتدرب في وقت متأخر رغم صيام شهر رمضان.





وقالت الصحيفة: "محمد صلاح يعمل في الساعة 2:40 صباحًا في المنزل، حيث يقوم نجم ليفربول ، بعمل تمارين رياضة للحفاظ على اللياقة البدنية بشكل رائع أثناء الحظر".