AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تسليم سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية.. النقض توضح

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:56 م
النقض
النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة جريمة تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد الي دولة أجنبية.

جاء في حيثيات الحكم أنه يشترط لتطبيق المادة ٨٠ من القانون رقم٤٠ لسنة١٩٤٠ المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية.

وثانيهما أن يكون متعلقًا بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع في كلا الأمرين ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به.

كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت في حكمها الأسانيد التي استندت إليها في استخلاص النتيجة التي انتهت إليها في طبيعة السر وفي علاقته بالدفاع عن البلاد وكان استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصًا سائغًا يؤدى إليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير الخبير ملزم أم لا.. النقض توضح هذه الحالة

قصد القتل .. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

يواصل ضرباته لـ الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

فيديو من كواليس تصوير مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف.. شاهد

متحدث الوزراء: عودة الحياة الى طبيعتها قريبا.. فيديو

لأول مرة.. ظهور تصميم ميتسوبيشى اوتلاندر 2021

بالجماجم البشرية.. غادة عبد الرازق بإطلالة مخيفة برفقة السقا

كوريا الجنوبية تحسم الجدل حول وفاة زعيم الشمال كيم يونج أون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزبادى في البيت بـ 5 وصفات مختلفة

التقرب إلى الله والتهجد وصلة الأرحام .. طقوس أهل الصومال فى قضاء نهار وليل شهر رمضان.. صور

تناوله يوميا في رمضان.. التمر الهندي الطبيعي بديل الفياجرا