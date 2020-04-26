تسليم سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة جريمة تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد الي دولة أجنبية.





جاء في حيثيات الحكم أنه يشترط لتطبيق المادة ٨٠ من القانون رقم٤٠ لسنة١٩٤٠ المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية.





وثانيهما أن يكون متعلقًا بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع في كلا الأمرين ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به.



