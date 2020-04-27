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اقتصاد

ولايات أمريكية تستعد لفتح الاقتصاد هذا الأسبوع.. وكورونا يدفع البطالة إلى 16%

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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وكالات

تستعد ولايات أمريكية أخرى لرفع قيود فيروس كورونا هذا الأسبوع على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه البيت الأبيض ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر إلى 16% أو أكثر.

وسوف تنضم ولايات "كولورادو" و"مسيسيبي" و"مينيسوتا" و "مونتانا" و"تينيسي" إلى ولايات أخرى في تجربة إعادة فتح الاقتصاد في كل منها دون إجراء الفحوص وكذلك في غيبة البنية الأساسية اللازمة للحد من انتشار المرض والتي يقول خبراء الصحة إنها مطلوبة لمنع عودة الإصابات وتعريض الأرواح للخطر.


وبالفعل اتخذت "جورجيا" و "أوكلاهوما" و "ألاسكا" خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها بعد شهر من إجراءات الإغلاق التي أمرت بها الحكومة.


وتسببت هذه القيود غير المسبوقة في أن يطلب عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص إعانات بطالة منذ منتصف مارس.

 

ويقول خبراء الصحة إن زيادة التفاعل الإنساني يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بمرض Covid-19 والذي راح ضحيته ما يقرب من 54 ألف أمريكي حتى الآن.

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