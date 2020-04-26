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توك شو

لحل مشاكل الاقتصاد الحكومة تتخذ إجراءات جديدة.. حقيقة أم شائعة.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:12 م
نادر سعد مجلس الوزراء
نادر سعد مجلس الوزراء
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حمزة شعيب
قال المستشار نادر سعد  المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي اكد ان مصر نموذج ناجح فى الإصلاح الإقتصادي.

وأكد  سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لايوجد اى نقص فى السلع الغذائية وجميع السلع الإستراتيجية متوفرة".

وتابع سعد:"الإقتصاد المصري قوي ويتمتع بالتنوع فى مصادر دخله، مردفا:"هناك قطاعات لم تتأثر بأزمة كوورنا مثل القطاع الزراعي".

وكشف حقيقة ماتردد عن إتخاذ الدولة المصرية لإجراء صعب وهيلكي خلال الفترة القادمة لكل المشاكل الإقتصادية، قائلا:"لن يكون هناك اى إجراءات جديدة".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه لا أحد يستطيع أن يجزم في العالم متى تنتهي هذه الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي.  مضيفا : "نحاول أن يكون لدينا في مصر خطوات استباقية واحترازية حتى لا يوجد شيء يؤثر على الاقتصاد المصري".

وأضاف : إننا نعمل خلال الفترة الراهنة على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ،مشيرا إلى أننا قبل كورونا كانت أوضاعنا تسير بصورة جيدة وما زال الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية. 

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