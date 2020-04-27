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حوادث

نقل الحكم من مسودته .. النقض توضح هذه الحالة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:00 ص
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الخطأ المادى الذى يقع في الحكم عند نقله من مسودته .


جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان يتضح من مسودة الحكم المرفقة بالأوراق أنها قد تضمنت أقوال المتهم بما يتفق والثابت بالتحقيقات بما نصه أنه ذكر أنه "إن انحرف يسارًا" وليس "أنه انحرف يسارًا" كما نقلها أمين السر عند تحريره الحكم الموقع عليه.


وكان الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديًا وقع فيه أمين السر سهوًا - وهو بمعرض نقل تلك العبارة من مسودة الحكم، فإن هذا الخطأ لا يؤثر في سلامته وبالتالي يكون النعي عليه بالخطأ في الإسناد غير سديد.
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