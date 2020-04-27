نقل الحكم من مسودته .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الخطأ المادى الذى يقع في الحكم عند نقله من مسودته .









جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان يتضح من مسودة الحكم المرفقة بالأوراق أنها قد تضمنت أقوال المتهم بما يتفق والثابت بالتحقيقات بما نصه أنه ذكر أنه "إن انحرف يسارًا" وليس "أنه انحرف يسارًا" كما نقلها أمين السر عند تحريره الحكم الموقع عليه.







