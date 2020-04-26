لا نواجه مشاكل.. أحمد موسى يكشف سبب اللجوء لصندوق النقد الدولي ..فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن فيروس كورونا.









وقال أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، "كل حاجة في الاقتصاد كانت عندنا كويسة في شهر مارس وكنا رايحين لحاجة تانية"، مردفا "رئيس الوزراء قال خلاص هنتعايش، اللجوء لصندوق النقد الدولي لا يعني مواجهتنا مشكلات لكن عشان نسند الفترة الجاية".









وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه لا أحد يستطيع أن يجزم في العالم متى تنتهي هذه الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي. مضيفا : "نحاول أن يكون لدينا في مصر خطوات استباقية واحترازية حتى لا يوجد شيء يؤثر على الاقتصاد المصري".





وأضاف : نعمل خلال الفترة الراهنة على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ،مشيرا إلى أننا قبل كورونا كانت أوضاعنا تسير بصورة جيدة وما زال الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات.





جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لإيضاح عدد من الملفات الاقتصادية.



