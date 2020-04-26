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أخبار العالم

أمريكا تستثني العراق من العقوبات ضد إيران لمدة شهر

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، تمديد استثناء دولة العراق من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وبحسب "رويترز"، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن قررت تمديد استثناء العراق من العقوبات الأمريكية الخانقة على طهران لمدة 30 يوما.

وأضافت أن الاستثناء يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء الواردة من إيران خلال مدة الشهر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. 

وفي وقت سابق، توقع وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي احتواء فيروس كورونا بشكل كامل في البلاد خلال فصل الصيف، وقال إن خلية الأزمة الحكومية لمكافحة كورونا -التي يرأسها- تراقب الواقع الصحي في البلاد، وفي حال حدث تغيير في عدد الإصابات ستضطر إلى تشديد إجراءات الوقاية مجددا.

وكان حظر التجول الشامل مفروضا على البلاد منذ 17 مارس الماضي، ضمن إجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس، بينها تعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية، ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها، وحظر دخول الوافدين الأجانب.
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