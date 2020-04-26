أمريكا تستثني العراق من العقوبات ضد إيران لمدة شهر

قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، تمديد استثناء دولة العراق من العقوبات الاقتصادية على إيران.





وبحسب "رويترز"، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن قررت تمديد استثناء العراق من العقوبات الأمريكية الخانقة على طهران لمدة 30 يوما.





وأضافت أن الاستثناء يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء الواردة من إيران خلال مدة الشهر.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.





وفي وقت سابق، توقع وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي احتواء فيروس كورونا بشكل كامل في البلاد خلال فصل الصيف، وقال إن خلية الأزمة الحكومية لمكافحة كورونا -التي يرأسها- تراقب الواقع الصحي في البلاد، وفي حال حدث تغيير في عدد الإصابات ستضطر إلى تشديد إجراءات الوقاية مجددا.



