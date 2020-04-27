الضرر الادبي من عاطفة الحب والحنان.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الضرر الادبي من عاطفة الحب والحنان.





جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويشمل على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسى أو نفسى نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو سمعته وبمركزه الإجتماعى والأدبى أو باعتباره المالى كما يشمل كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان .





وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبارى فيكون بمنأى عن ذلك التصور.