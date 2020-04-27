مصطفى خاطر يدعو متابعيه لمشاهدة مسلسل "عمرودياب"

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة له من كواليس مسلسل عمرو دياب برفقة الفنان علي ربيع ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وكتب معلقًا على الصورة :" دلوقتي على قناه الحياه مسلسل عمرو دياب رمضان ٢٠٢٠".





وكان الفنان علي ربيع، نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام" بوسترين لمسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني 2020 بجانب الفنان مصطفى خاطر.





المسلسل بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



