إيطاليا تعلن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي اليوم الأحد، بدء تخفيف إجراءات الحظر، بعد تسجيل إيطاليا أدنى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ 14 مارس الماضي.





وحسب "بلومبرج"، قال كونتي إن إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا سيتم تخفيفها على مراحل ابتداء من 4 مايو المقبل. مما يمنح راحة جزئية للشركات المشلولة جراء أسابيع من الإغلاق.





وقال كونتي في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد في روما، إن الإنشاءات والتصنيع سيكونان أولى القطاعات الصناعية التي يُسمح لها بإعادة التشغيل.





وقال إن تجار التجزئة والمتاحف يمكن إعادة فتحهم في 18 مايو.





وأضاف كونتي:"كلنا نريد أن تستأنف البلاد عملها، لكن الطريقة الوحيدة للتعايش مع الفيروس في هذه المرحلة هي عدم الإصابة والتباعد الاجتماعي".





. وتشمل الإجراءات المعلنة يوم الأحد أيضًا خطوات أولية للسماح للأشخاص بمغادرة منازلهم، للسير والتريض.





وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 260 وفاة بفيروس بكورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية منذ 14 مارس.





وقالت السلطات أمس إنها تنوي وضع حد لأسعار كمامات الوجه وزيادة اختبارات الأجسام المضادة مع اقترابها من نهاية أطول فترة إغلاق وطنية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.





وتنتظر الدولة المتوسطية اتخاذ قرار مصيري في نهاية هذا الأسبوع بشأن أي من القيود سيتم رفعها عندما ينتهي العمل بفترة الإغلاق الحالية في 3 مايو.



