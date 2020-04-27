تعرف على شروط المقالة البحثية لطلاب النقل بـ زراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس إنه سوف يتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس المقالة البحثية وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل 7 مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.





وأضاف جلال، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد": بالنسبة للجزء العملي سوف يؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة لطلاب فرق النقل في المعامل الخاصة بالكلية.









نشرت وحدة الخدمات الالكترونية لكلية الزراعة عدة شروط لابد من الالتزام بها في عمل المقالة البحثية لكل طالب وجاءت كالتالي :





1- عدد الصفحات لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 8 صفحات.





2- محتويات المقالة البحثية:





2-1- صفحة الغلاف:





في هذه الصفحة، يكتب الطالب عنوان المقالة البحثية (طبقًا للموضوعات المقترحة والمعلنة علي موقع الكلية)، اسم المقرر، كود المقرر، اسم الطالب، اسم البرنامج الأكاديمي، المستوي الدراسي، الرقم الكودي أو الرقم القومي للطالب.





2-2- المقدمة: (400-500 كلمة)





في هذه الفقرة، يكتب الطالب تمهيدًا عامًا عن الموضوع وذلك بذكر الأسباب التي دفعته لاختيار هذا الموضوع. مدى الاستفادة التي يمكن أن تتحقق للطلبة بدراسة هذا الموضوع، أو الفائدة العلميّة التي تعود على العلم والمجتمع من خلال تحليله ودراسته. ذكر بعض الخطوط العريضة التي يودّ شرحها من خلال هذا البحث، وهو أقرب لذكر العناوين التي تعمق بها أثناء البحث وأهم أفكاره التي طرحها فيه، وآليّة البحث التي اتّخذها للوصول إلى المعلومات، وتصوّره الخاص بشأنها.





2-3- الموضوع:





يبدأ الطالب بالإسهاب في شرح الموضوع أو الظاهرة التي طرحها للدراسة، بذكر أسبابها، ونتائجها، ومدى تأثيرها في المجتمع، أو في مسار البحث العلميّ بشكل عام، بحيث يذكر كل ما سبق بأسلوب علميّ، وموضوعيّ، ومنطقيّ، ومجرد وبعيد عن أي اعتبارات أخرى.





2-4- الخلاصة: (200-300 كلمة)





في هذا القسم يستخلص الطالب النتائج التي وصل إليها من خلال بحثه، شارحًا إياها بالتفصيل، وذاكرًا الأدوات ومقترحات وحلول التي استعان بها حتى توصل لتلك النتائج وتكون هذه الخطوة بعد انتهائه من بحثه.





2-5- المراجع:





يجب على الطالب كتابة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في بحثه، مع الحرص على توخي الدقة والمصداقية فيها ويراعي الآتي: أن تكون المراجع صحيحة ومعترفًا بها علميًا. أن يكتب اسم المرجع، واسم الناشر أو المؤلف، وسنة النشر. أن يشير إلى المصطلحات أو معاني الكلمات المبهمة في البحث برمز معين، ثمّ يقيّد معناها في ذيل الصفحة، مع كتابة رقم الصفحة، واسم المؤلف.





2-6- الفهرس:





يكون الفهرس في نهاية البحث، ويضمّن فيه الطالب العناوين المطروحة في الكتاب، ورقم الصفحات بشكل مرتب متسلسل؛ ليسهل على القارئ الوصول إلى المعلومة التي يريدها بسرعة واستعراض عناوين البحث.