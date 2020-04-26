التاريخ والإدارة والذكاء.. لطيفة تشيد بمسلسل سكر زيادة.. ونادية الجندي ترد

وردت نادية الجندى قائلة: "حبيبتى لطيفة بشكرك اوى وانا كمان بحبك اوى ويارب الحلقات الجاية تعجبك اكتر".

ويخبر أحمد السقا ، عصمت أنه صاحب الفيلا وقام بشرائها من سيدة لتبدأ مشاجرة بينه وبين عصمت وصديقتها جميلة " هالة فاخر" في إطار كوميدي.

ويخبر أحمد السقا ، عصمت أنه صاحب الفيلا وقام بشرائها من سيدة لتبدأ مشاجرة بينه وبين عصمت وصديقتها جميلة " هالة فاخر" في إطار كوميدي.

شهدت أحداث الحلقة الثانية استعانة كريمة " نبيلة عبيد" بالفنان أحمد السقا من أجل مساعدتها على خروج عصمت "نادية الجندي " من الفيلا التي قامت عصمت وكريمة بشرائها من نفس الرجل.

ثم تظهر الفنانة الكوميدية ويزو وتخبرهم بأنها صاحبة الفيلا ثم الفنان محسن منصور يخبرهن ايضا بنفس الأمر لتتشاجر جميلة معهما في مشاهد حملت طابعا كوميديا.









وتدور أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.









المُسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين.



