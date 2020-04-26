التاريخ والإدارة والذكاء.. لطيفة تشيد بمسلسل سكر زيادة.. ونادية الجندي ترد

أشادت الفنانة لطيفة التونسية بمسلسل سكر زيادة بطولة كل من الفنانة نادية الجندى ونبيلة عبيد من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة.
وقالت لطيفة من خلال تغريدتها: " ياجماعه لما التاريخ والخبرة والإرادة والذكاء والقيمة الفنيه ينزلوا الساحة ده معناه متعه وخفة دم ودروس فنيه . فنانات كبار شكرااااا أسعدتونا وحليتوا رمضان ربنا يحميكم باحبكم كلكم #سكر_زياده".
وردت نادية الجندى قائلة: "حبيبتى لطيفة بشكرك اوى وانا كمان بحبك اوى ويارب الحلقات الجاية تعجبك اكتر".
حبيبتي يالطيفه ♥️♥️— Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) April 26, 2020
بشكرك اوى 🙏🏻 وانا كمان بحبك اوى
ويارب الحلقات اللي جايه تعجبك اكتر https://t.co/tTqM83toPq