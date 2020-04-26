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فن

التاريخ والإدارة والذكاء.. لطيفة تشيد بمسلسل سكر زيادة.. ونادية الجندي ترد

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أشادت الفنانة لطيفة التونسية بمسلسل سكر زيادة بطولة كل من الفنانة نادية الجندى ونبيلة عبيد من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة.


وقالت لطيفة من خلال تغريدتها: " ياجماعه لما التاريخ والخبرة والإرادة والذكاء والقيمة الفنيه ينزلوا الساحة ده معناه متعه وخفة دم ودروس فنيه . فنانات كبار شكرااااا أسعدتونا وحليتوا رمضان ربنا يحميكم باحبكم كلكم #سكر_زياده".


وردت نادية الجندى قائلة: "حبيبتى لطيفة بشكرك اوى وانا كمان بحبك اوى ويارب الحلقات الجاية تعجبك اكتر".


شهدت أحداث الحلقة الثانية استعانة كريمة " نبيلة عبيد" بالفنان أحمد السقا من أجل مساعدتها على خروج عصمت "نادية الجندي " من الفيلا التي قامت عصمت وكريمة بشرائها من نفس الرجل.


ويخبر أحمد السقا ، عصمت أنه صاحب الفيلا وقام بشرائها من سيدة لتبدأ مشاجرة بينه وبين عصمت وصديقتها جميلة " هالة فاخر" في إطار كوميدي. 


ثم تظهر الفنانة الكوميدية ويزو وتخبرهم بأنها صاحبة الفيلا ثم الفنان محسن منصور يخبرهن ايضا بنفس الأمر لتتشاجر جميلة معهما في مشاهد حملت طابعا كوميديا.


وتدور أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.


المُسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين.

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