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فن

الجمهور يشبه ناهد السباعي بمغني راب شهير.. تفاصيل

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنانة ناهد السباعي من مسلسل "النهاية" .

 ووضح من الصورة التي تم تداولها ان الفنانة ناهد السباعي تشبه مغني الراب "ويجز" من حيث شكل "الشعر".

وكان التعليق الشائع علي الصورة: هي ناهد السباعي شعرها عامل زي ويجز كدة لية _ هو يوسف الشريف بيمثل معاه ويجز ولا ناهد السباعي.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ويعد هذا العمل عودة جديدة لـ يوسف الشريف بعد غياب عامين عن الدراما منذ احدث اعماله مسلسل "كفر دلهاب".
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