رحمة ونور.. توزيع وجبات صدقة على روح متوفى بـ كورونا في كفر الشيخ.. صور

حرص عدد من أهالي وشباب ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، اليوم، على إعداد وتحضير وجبات غذائية ساخنة لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، كصدقة على روح محمد الهجين، أحد أبناء الحي، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال المحاسب، علاء حمدي مرزوق، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، لـ"صدى البلد"، وفقنا الله على تحضير وجبات إفطار صائم على روح الحاج محمد الهجين، وقمنا بتوزيعها حتى بيوت أهلنا غير القادرين.





ووجه مرزوق، الشكر لأهالي وشباب حي ميت علوان على مساهمتهم، في هذا العمل الخيري، سواء المتبرعين أم المشاركين في توزيع الوجبات إلى مستحقيها، لافتًا إلى الترابط والتراحم بين أهالي ميت علوان والوقوف بجانب بعضهم البعض.





جدير بالذكر أن أهالي كفر الشيخ، اعتادوا توزيع الصدقات على موتاهم، لاسيما في القرى، والتي يقوم خلالها الأهالي بتوزيع الفاكهة والمخبوزات "رحمة ونور" على المتوفى، وهي من العادات التي توارثها الأبناء عبر الآباء والأجداد.