بسبب كورونا.. لجنة وزارية لمراجعة إجراءات مكافحة العدوى بمستشفى الداخلة

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط،، أن لجنة متخصصة من وزارة الصحة بصدد الوصول لمركز الداخلة لمراجعة إجراءات مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية واحتياجات مستشفى الداخلة، والتنسيق بين لجنة متابعة الأزمة والجمعيات الأهلية وشركاء التنمية بمركز الداخلة لدعم المصابين وأسرهم ودعم جهود المحافظة خلال الأزمة الحالية.





أضاف المحافظ، في بيان ، أنه سيتم التنسيق مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع لتوفير ٢٠ ألف كمامة وأجهزة كاشف حرارة سريع، وتركيب بوابة تعقيم بمستشفى الداخلة لتعقيم المترددين عليها، وتخفيض العمالة لـ5 % بالوحدات المحلية لمركز الداخلة عقب ظهور حالات جديدة لمرضي مصابين بفيروس كورونا المستجد.





وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اعلن في بيان إعلامي، عن وفاة الحالة الثانية إثر إصابتها بفيروس كورونا وثبوت إيجابية 14 حالة أخرى للفيروس بمركز الداخلة .





وأكد الزملوط، أن إجمالي حالات الاشتباه 240 حالة، ثبت إيجابية 14 حالة للفيروس من خلال التحاليل، وتوفيت الحالة الثانية اليوم لرجل يبلغ من العمر 75 عامًا من أبناء مركز الداخلة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس على مستوى الوادي الجديد هي حالتان فقط الأولى منذ يومين وكانت لسيدة مسنة بمركز الداخلة.

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