جامعة القاهرة تعتمد نظام الأبحاث للتقييم في جميع الكليات.. تستجيب لكلية هندسة بمد فترة الدراسة حتى منتصف مايو.. و«العلاج الطبيعي» توضح لطلابها: لن نعتد بخلاف هذا النظام

هندسة القاهرة تعلن خارطة طريق امتحانات الدراسات العليا

وجامعة القاهرة تستجيب للكلية وتسمح لهم بمد فترة الدراسة حتى نصف مايو

علاج طبيعي تؤكد لن يعتد بخلاف المشروعات البحثية لتقييم الطلاب

رئيس جامعة القاهرة يوجه بنظام الأبحاث في كل الكليات



كان لكليات جامعة القاهرة عدد من المطالب والاستفسارات، بخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني، خاصة بعد الغاءه بواسطة المجلس الأعلى للجامعات لفرق النقل واستبدالها بمشروعات بحثية، وطلبت كلية الهندسة أن يتم مد فترة الدراسة لما بعد 30 أبريل، ومعرفة بعض النقاط الخاصة بنظام الامتحانات، من خلال التقرير نتعرف على موعد امتحانات الدراسات العليا، ونظام المشروعات البحثية.







أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن استكمال شرح المنهج الدراسي للطلاب عبر نظام التعليم عن بعد حتى 30 أبريل الجاري، أو حتى نهاية المقرر بحد أقصى 14 مايو المقبل، لافتًا إلى حرص الكلية على استكمال المادة العلمية للطلاب وعدم تأثيرها عليه في السنوات القادمة.

وقال عبد الفتاح، لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إيقاف أعمال تقييم الطلاب من أبحاث وتمارين وعروض بصرية وسمعية، بنهاية 30 أبريل الجاري، كما يلغى جميع الامتحانات الشفوية والتحريرية ويستبدل مكانها بعمل بحث، على أن يتم تحديد نوع البحث في كل مادة على حدة.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن طرق تسليم المشروعات البحثية ستكون بين الأساتذة والطلاب، يقومون بتحديدها سويًا، وذلك في موعد أقصاه الخميس 7 مايو المقبل، موضحًا أنه يمكن أن يتم عمل البحث بشكل فردي أو باشتراك من 3:5 كحد أقصى من الطلاب.

أما بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الدراسة مستمرة لطلاب الدراسات العليا حتى استكمال المناهج في 30 أبريل المقبل، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم تدريب أو المرجعة على المادة العلمية بعد ذلك التاريخ دون شرح تقديم جديد.





وأضاف عبد الفتاح، لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تحديد موعد الامتحانات للدراسات العليا بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة، موضحًا التزام الكلية بإعلان الجدول التفصيلي قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل وذلك بواقع 3 امتحانات أسبوعية.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أنه لا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وفي نفس السياق، كان الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن عودة الحياة الطبيعية تدريجيا بعد تعليق الدراسة وتخفيض العمالة نظرا لتفشي كورونا، بعد عيد الفطر، ومن المقرر تحديد موعد امتحانات الفرق النهائية، والدراسات العليا، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، عن استبدال الامتحانات الشفوي والتحريري بفرق النقل، بمشروع بحثي، في جميع المقررات الدراسية.

وشددت الكلية، على جميع طلاب سنوات النقل الالتزام بتعليمات إدارة الكلية تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والمنبثق من بيان المجلس الأعلى للجامعات.

وحذرت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، الطلاب بأنه لم يعتد بأي شيء خلاف ذلك.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة عليا، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 18 أبريل 2020 بشأن نظم وإجراءات الدراسة والتقويم والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن اللجنة تتولى وضع المعايير والضوابط العامة المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس والسيد وزير التعليم العالي، على أن يترك لكل كلية الآليات الخاصة بها في ضوء طبيعتها الخاصة،وعرضها لاعتمادها من اللجنة المشكلة ورئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اللجنة منوط بها تلقى أية استفسارات من الكليات أو المعاهد وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الكليات في هذا الصدد، وإعداد تقارير دورية تعرض على رئيس الجامعة عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وعمليات التقويم العادل في ضوء تلك القرارات، كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ صدور قرارات أخرى عن المجلس الأعلى للجامعات متعلقة بهذا الشأن.

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات، باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني) حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، أو لحين الانتهاء من المناهج الدراسية، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

كما وجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات باتباع مجموعة من القواعد والمعايير العامة المفصلة في قراره التنفيذي بالنسبة للبحوث التي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات، وشدد رئيس جامعة القاهرة على الكليات ضرورة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالأبحاث (بما في ذلك تبيان ماهية تلك البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك البحوث، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، كما شدد على ضرورة عرضها على اللجنة العليا قبل هذا الموعد بوقت كاف لاقرارها.

وقال الدكتور الخشت، إنه تم تكليف الأقسام بتحديد موضوع بحثي واحد أو أكثر في كل مادة ويختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب حسب رغبتهم، أو أن يقوم بالبحث الطالب بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة الكترونية او غيرها تحددها الكلية. وعلى الطلاب استكمال الدراسة والانتظار حتى تعلن الكليات كافة التفاصيل.