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حوادث

حبس 3 مسجلين خطر لتكوينهم عصابة لسرقة السيارات فى باب الشعرية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:31 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس 3 مسجلين خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من مواطن قرر بإكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة ٣ مسجلين خطر تم ضبطهم .

واعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة.

كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع ، وإعترفوا بإرتكاب عدد ٦ حادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المسروقة.

وتمت عمليات الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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