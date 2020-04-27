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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:59 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين


كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 27 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.


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شخصية اليوم في علم الأرقام:
إذا كنت مولودا في يوم 27 أبريل  حاول أن تكون هادىء فى تعاملك مع زملائك ورؤسائك فى العمل خلال الفترة القادمة.

نصيحة .. 

تخلص من الأنانية والغرور فى التعامل مع الشريك، وأفتح صفحة جديدة معه خالية من أثار ذكريات الماضى.


وأهتم بصحتك أكثر وأعلم أن إفراطك فى تناول الطعام يوميًا، يتسبب فى إصابتك بالسمنة والخمول، لذلك كن حذر وأختار طعامك بعناية.

خلال الفترة المقبلة هناك أيضا  تغيرات إيجابية فى حياتك المهنية، نتيجة إهتمامك ببعض التفاصيل الهامة عند اتخاذك لبعض القرارات.

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شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

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