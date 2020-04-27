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حوادث

حبس 3 مسجلين خطر لتكوينهم عصابة لسرقة الدراجات النارية بالسلام

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:30 ص
حبس
حبس
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رامي المهدي
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس 3 مسجلين خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية باسلوب توصيل الأسلاك بدائرة القسم.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من مواطن قرر باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة ٣ مسجلين خطى تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "تيروسيكل"  ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم مقص حدادى ومفتاح إنجليزى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، كما أقروا بارتكابهم عدد ٢ حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم"سيئ النية" .

وتمت عمليات الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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