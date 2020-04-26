AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دايما مبهدلها معايا.. رامي جمال يوجه رسالة لـ زوجته.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:13 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان رامي جمال جمهوره بمجموعة من الصور مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي جمال على الصور قائلا: "مراتي وصاحبتي اللي دايما مبهدلها معايا وتشارلي العضو الجديد في أسرتنا وللعلم ناريمان كانت بتترعب من الكلاب دلوقتي ماشاء الله بقت مدربه اسود هارياه اقعد حتي لو قاعد الكلب ده حظه وحش اوي سامحنا يا فخر ألمانيا اتبناك واحد من المنصوره محظور في التجمع".

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" لـ رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "يوتيوب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا اللي مسنود عليكي.. رامي جمال يوجه رسالة لزوجته

رامي جمال يحصد 18.2 مليون مشاهدة بـ «سقف» ..فيديو

رامي جمال يتجاوز 19 مليون مشاهدة بـ «سقف».. فيديو

رامي جمال يحصد 19.8 مليون مشاهدة بـ «سقف».. فيديو

رامي جمال يتجاوز 20 مليون مشاهدة بـ «سقف».. فيديو

يارب أمل جديد في رحمتك..رسالة أمل من رامي جمال لجمهوره شاهد

ترشيحاتنا

بيل جيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح ضد كورونا

في عيد ميلاد وائل عبد العزيز.. القصة الكاملة لأزمته مع شقيقته ياسمين

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

بعد نصيحة الساحر.. مخرج شهير يطالب ياسمين صبرى بالابتعاد عن التمثيل

وزير التعليم يكشف البدائل المتاحة أمام الطلاب الرافضين دخول امتحانات الثانوية العامة 2020

بالدولار.. سعر صادم لـ تي شيرت ياسمين صبري في برنامج رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته