بقيمة 2 مليون جنيه.. مبادرة مجتمعية جديدة لدعم القطاع الصحي لمواجهة كورونا.. تفاصيل

أعلنت شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، الرائدة عالميًا في قطاع المنظفات والعناية المنزلية وقطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، مجموعة من الإجراءات والتدابير لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري ومساندة جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تعمل الشركة بكل طاقتها لضمان توفير منتجات الشركة من المنظفات الصناعية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأطلقت شركة هنكل مصر بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، مبادرة "بيحمومنا، أدعموهم" (#بيحمونا_ادعموهم) لدعم ومساندة الطواقم الطبية في الحرب ضد فيروس كورونا - كوفيد 19، وذلك إيمانًا من شركة هنكل مصر بأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز جهود الدولة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووقاية أبناء الوطن والحفاظ على سلامتهم وانطلاقًا من واجب الشركة الوطني تجاه المجتمع.

وتتضمن المبادرة توفير منتجات الشركة بقيمة مليوني جنيه من المنظفات والمطهرات لعائلات الأطباء والممرضين المسعفين وتوصيلها مجانًا لمنازلهم، ليستفيد من تلك المبادرة أكثر من الـ10 آلاف أسرة من أسر الطواقم الطبية تقديرًا للمجهود الخارق والتضحيات الكبيرة التي يقدموها لخدمة أبناء الوطن في ظل الأزمة الحالية. كما توفر الشركة منتجات مطهرة للمستشفيات للمساهمة في تخفيف الحمل على القطاع الصحي.