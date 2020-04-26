حاكم نيويورك يعلن خطة إعادة فتح الولاية وتخفيف إجراءات مواجهة كورونا

حدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو خطة تدريجية لإعادة فتح نيويورك الأحد، وفقًا لبيان صحفي من مكتبه.





وبحسب "سي إن إن"، قال البيان إن الولاية تراقب عن كثب معدلات الشفاء والإصابة بفيروس كورونا وعدد اختبارات الأجسام المضادة الإيجابية، فضلا عن التأثير العام على الصحة العامة، "وستجري تعديلات على الخطة والقرارات الأخرى بناء على هذه المؤشرات".





وأضاف البيان أن الخطة المرحلية ستسير على النجو التالي:









*ستشمل المرحلة الأولى فتح وإعادة تشغيل أعمال البناء والتصنيع ذات المخاطر المنخفضة.





*ستعيد المرحلة الثانية فتح بعض الصناعات على أساس الأولوية ومستوى المخاطر. الشركات التي تعتبر أكثر أهمية مع مستوى أقل من مخاطر الإصابة بالعدوى في مكان العمل والعملاء سيتم منحها الأولوية.





وقال البيان إنه سيكون هناك أسبوعان بين كل مرحلة لمراقبة معدلات الإصابة.