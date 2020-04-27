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حوادث

حبس 4 مسجلين خطر لاتهامهم بالاستيلاء على سيارة محملة بـ 8 رؤوس ماشية في المرج

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:31 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة المرج الجزيةن حبس 4 مسجلين خطر 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على سيارة محملة بـ 8 رؤوس ماشية لحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

تلقى قسم شرطة المرج من سائق وتباع قررا بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم مُستقلان سيارة "نصف نقل" قيادة السائق" والمحمل عليها عدد ٨ رأس ماشية بقصد توصيلها لمجزر كائن بدائرة القسم ، وفوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها عدد ٤ أشخاص قاموا بإعتراض طريقهما والاستيلاء على السيارة بحمولتها وعدد 2 هاتف محمول كرهًا عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة ٤ مسجلين خطر تم ضبطهم.

 واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات المُحملة برؤس الماشية كرهًا عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر وعلمه بخطوط وتوقيتات سير السيارات أثناء قدومها للمجزر فخططوا لإرتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط رؤس الماشية المستولى عليها بمنطقة الخانكة بالقليوبية وضبط بحوزة المتهمين (السيارة المستولى عليها – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ) وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، عبارة عن (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، طبنجة صوت معدلة ، 18 طلقة مختلفة الأعيرة) .

وتمت عمليات الضبط تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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