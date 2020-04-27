أسماء أبو اليزيد تستعيد ذكريات طفولتها

نشرت الفنانة اسماء ابو اليزيد صورة جديدة لها تجمع طفولتها وشكلها الحالى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيدهات "انستجرام".





وكتبت على الصورة معلقة :" نفس النظرة".





وتلقت تفاعل كبير من متابعينها وجاءت التعليقات كالاتي:





عسل فالاتنين والله





سبحان الله متغيرتيش





زى القمر





يذكر أنه عًرض مؤخرا لأسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير‎ Jane The ‎Virgin‎.









وشاركها البطولة كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.