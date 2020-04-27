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فن

أسماء أبو اليزيد تستعيد ذكريات طفولتها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
 نشرت الفنانة اسماء ابو اليزيد صورة جديدة لها تجمع طفولتها وشكلها الحالى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيدهات "انستجرام".

وكتبت على الصورة معلقة :" نفس النظرة".

وتلقت تفاعل كبير من متابعينها وجاءت التعليقات كالاتي:

عسل فالاتنين والله

سبحان الله متغيرتيش

زى القمر 

يذكر أنه عًرض مؤخرا لأسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير‎ Jane The ‎Virgin‎.


وشاركها البطولة كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
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